Jacek Wójcik po ostatnich kontrowersjach wokół zakończenia jego przyjaźni z Dagmarą Kaźmierską zniknął z mediów społecznościowych i nie nagrywa kolejnych filmików, które wywołują prawdziwą burzę w sieci. Mimo to jedna z internautek zdecydowała się zadać byłemu przyjacielowi Dagmary pytanie, które porusza bardzo osobisty temat... Co na to Jacek Wójcik?

Internautka zadała Jackowi bardzo osobiste pytanie o Dagmarę Kaźmierską

Zakończenie wieloletniej przyjaźni Jacka Wójcika i Dagmary Kaźmierskiej odbyło się w atmosferze skandalu. "Królowa życia" jako pierwsza poinformowała, że bliscy się od niej odcięli, a wśród nich Jacek Wójcik. Wszystko po tym, jak na jaw wyszły zeznania maltretowanych przez nią kobiet. Potem głos zabrał Wójcik, który, jak się okazało, odnowił relację z Edzią. Na dodatek oboje bardzo krytycznie, a nawet obraźliwie mówili o byłej przyjaciółce, a w sieci zawrzało i pojawiły się komentarze sugerujące, że Jacek Wójcik przesadził i ze względu na dawną przyjaźń nie powinien aż tak publicznie krytykować Kaźmierskiej.

Teraz jedna z internautek poszła o krok dalej i zadała bardzo osobiste pytanie. Tak intymnego tematu jeszcze nikt nie poruszał...

Co na to Jacek Wójcik? Jak się okazuje, choć do tej pory chętnie odpowiadał na pytania i komentarze internautów, to teraz zdecydował się pozostawić to pytanie bez odpowiedzi. Co ciekawe, z profilu Wójcika nie zniknęły też zdjęcia z Dagmarą, a internauci spekulują, że być może to jeszcze nie koniec przyjaźni, a jedynie chwilowy konflikt.

Sądzicie, że internautka przesadziła, pytając o tak osobiste sprawy? Jacek i Dagmara wielokrotnie mówili o tym, że są przyjaciółmi.

