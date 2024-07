Przewijanie chłopców i dziewczynek nieco się różni, ale stałymi elementami tej czynności są dokładne oczyszczenie skóry i zabezpieczenie jej przed odparzeniami i podrażnieniami. Podczas zmiany pieluchy nie wolno ciągnąć dziecka za nogi.

Przewijanie dziecka: krok pierwszy – rozebrać i usunąć brudną pieluchę

Najwygodniejsze do przewijania jest ubranko rozpinane w kroku, np. pajacyk czy body. Dzięki temu łatwo i szybko można usunąć zabrudzoną pieluchę. Przy przewijaniu dziecka w pomieszczeniu powinna panować odpowiednia, niezbyt niska temperatura. Pieluchę należy rozpiąć i zdjąć, jej czystym fragmentem wycierając większe zabrudzenia ze skóry dziecka. Aby wysunąć ją spod pupy malca, nie powinno się go ciągnąć za nogi ani ich prostować, pupę należy unieść dłonią. Brudna pielucha powinna zostać zwinięta i ułożona pod pośladkami dziecka.

Przewijanie dziecka: krok drugi – oczyścić skórę dziecka

Przewijanie dziecka różni się nieco w zależności od jego płci. U dziewczynek szczególną uwagę należy zwrócić na kierunek wycierania pupy – od sromu do pośladków, nigdy odwrotnie. Dzięki temu można uniknąć zakażenia układu moczowego bakteriami z kału. Bardzo dokładnie trzeba oczyścić wszystkie fałdki, a także wargi sromowe, lekko je przy tym rozchylając. Gdy przewija się chłopca, należy dokładnie i delikatnie oczyścić okolice cewki moczowej, ale w żadnym wypadku nie wolno odciągać napletka, ponieważ na tym okresie życia jest on na stałe przytwierdzony do żołędzi. Dokładnego oczyszczenia wymaga też moszna. Na tym etapie powinno używać się zmoczonych wacików albo nawilżających chusteczek. Po umyciu dziecka skórę należy osuszyć, np. suchym wacikiem albo ręcznikiem czy ręcznikiem papierowym.

Przewijanie dziecka: krok trzeci – użyć kremu, oliwki albo zasypki

Gdy skóra dziecka jest już oczyszczona i osuszona, należy ją zabezpieczyć przed odparzeniami i podrażnieniami. W tym celu trzeba ją posmarować specjalnym kremem, oliwką lub zasypać zasypką dla niemowląt. Zasypkę najpierw nakłada się na dłoń, a potem nanosi na skórę malucha. Dobrze jest zostawić dziecko na kilka chwil bez pieluszki, zapobiega to odparzeniom i leczy te, które już się pojawiły.

Przewijanie dziecka: krok czwarty – założyć czystą pieluchę i ubrać malca

Przy zakładaniu nowej pieluszki trzeba uważać, by lepkie części nie zostały zatłuszczone kosmetykami pielęgnacyjnymi, ponieważ spowoduje to problem z zapięciem. Jeśli malec nadal ma kikut pępowinowy, powinien on zostać odkryty.