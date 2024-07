Chrzest dziecka to bardzo ważna uroczystość w każdej chrześcijańskiej rodzinie. Przy tego typu okazjach bardzo zależy nam, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Strój dziecka, które będzie chrzczone powinien być zarówno odświętny jak i praktyczny.

Chrzest dziecka – w co ubrać dziecko na chrzciny latem i wiosną

Bardzo ważne jest, aby podczas chrztu wziąć pod uwagę datę tego wydarzenia i pod tym kątem kompletować niezbędną garderobę, mając na uwadze pogodę, która może ulec zmianie. Kolorystyka ubranek to biel i jej odcienie, ale zdarzają się również kolorowe dodatki, takie jak wstążeczki czy opaski. Najczęściej chrzczone są dzieci w wieku około 4 miesięcy. Niemowlę z reguły jest trzymane na rękach przez rodziców. Jeżeli jest to starsze dziecko, wówczas strój zaczyna odgrywać bardziej znaczącą rolę ponieważ becik nie zasłania części ubrania. Podstawowym elementem garderoby każdego niemowlęcia są śpioszki. Te do chrztu występują w wersji galowej. Są zdobione np. falbanami, haftem, koronką lub perełkami. W lecie ważne jest, aby dziecku nie było za gorąco, ale należy wziąć też pod uwagę fakt, że w kościele najczęściej jest chłodniej niż na zewnątrz. Dlatego warto mieć w zanadrzu ciepły sweterek, biały polarek, futerko lub pelerynkę z kapturem.

Chrzest dziecka – w co ubrać dziecko na chrzciny jesienią i zimą

Jesień i zimna to szczególnie trudne pory roku dla takiej uroczystości jak chrzest. Ponieważ trzeba być z niemowlęciem kościele – często nieogrzewanym – przez około godzinę. Ważne jest, aby dziecko się nie wychłodziło. Oprócz ciepłych śpioszków zakładamy mu kaftanik, czapeczkę, skarpetki i sweter. Wszystkie te elementy oczywiście są dostępne w odświętnych wariantach. Becik lub rożek należy dodatkowo zaopatrzyć w kocyk. Biały kombinezon z kapturem to jedno z lepszych rozwiązań dla niemowlęcia na chrzest zimą.

Chrzest dziecka – w co ubrać dziewczynkę a w co chłopca

Dziewczynkę na chrzest można ubrać albo w komplet: spódniczka i bluzeczka albo w sukienkę. Ubranka te bywają zdobione dlatego warto mieć na uwadze przede wszystkim wygodę niemowlęcia. Nietrudno jest w tym wypadku „przebrać” dziecko zamiast je ubrać, dlatego dobrze jest zachować umiar. Dla chłopca strojem do chrztu może być mały garnitur, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubrać go w spodenki i bluzeczkę albo po prostu w śpiochy. Innym wariantem są zapinane koszule z kołnierzykiem, które można zestawiać ze sweterkami i kamizelkami. Jako dodatek często stosowane są muszki lub krawaty. Dla dziewczynek dostępne są również ozdobne opaski. Niezbędnym elementem stroju zarówno dla chłopców jak i dziewczynek jest czapeczka oraz lekki sweterek – w miesiącach letnich lub ciepła kurteczka zimą. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest, aby dziecko czuło się komfortowo i było mu wygodnie.

