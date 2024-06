Wiadomość o tym, że Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" się rozstali, mocno zasmuciła fanów. Jedna z najbardziej lubianych par z hitowego show stacji TVN7 przez ponad dwa lata tworzyła naprawdę zgrany związek, który chętnie śledzili internauci. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Eliza chce jak najszybciej zapomnieć o byłym partnerze. Właśnie pokazała fanom, że pozbywa się wyjątkowej pamiątki związanej z Jay'em!

Wieści o tym, że Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" nie są już razem, dotarły do mediów pod koniec maja 2024. Wówczas była już para opublikowała w sieci swoje oświadczenia, które miały w sobie mnóstwo emocji. Co tak naprawdę doprowadziło do rozpadu ponad dwuletniego związku Elizy i Jay'a? Tego dokładnie nie wiadomo, jednak fani nie ukrywają, że ta informacja jest dla nich naprawdę smutna.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Eliza z "Hotelu Paradise" chce jak najszybciej zapomnieć o byłym partnerze. Właśnie pokazała swoim fanom, że usuwa tatuaż, który zrobiła sobie na początku związku z Jay'em! Mowa o małym hipopotamie, którego wytatuowała sobie na szyi.

Dwa lata temu w rozmowie z nami Eliza tłumaczyła naszej reporterce, dlaczego zdecydowała się akurat na taki tatuaż.

Od razu wyjaśnię, o co chodzi z moim tatuażem. (...) Pierwsze słowa, jakie powiedział Jay, jak się uczył mówić, to było ,,hipcio'' i (...) wszystko miał w hipcie. I od tego czasu mimo że już mu to przeszło, to wszyscy go kojarzą z hipopotamami i dlatego sobie zrobiłam hipopotama.

- mówiła Eliza