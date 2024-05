Justin Bieber i Hailey Bieber są razem od 9 lat, a teraz para spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Ich nagranie obiegło sieć, a gratulacje spływają z całego świata. Wielu jednak zastanawia się, co na to była partnerka muzyka Selena Gomez. Aktorka postanowiła opublikować czarno-białe zdjęcie na swoim InstaStories...

Selena Gomez reaguje na ciążę Hailey Bieber i Justina Biebera

W 2015 roku Justin Bieber i Hailey Bieber oficjalnie potwierdzili, że są w związku, a cztery lata później para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w luksusowym hotelu w Karolinie Południowej. Od tego czasu są jedną z najgorętszych par w Hollywood, a media śledzą każdy ich krok. Fani pary już od dawna spekulowali o tym, że Hailey Bieber jest w ciąży, ale były to tylko domysły, dopóki małżeństwo nie postanowiło potwierdzić tych informacji, dodając poruszające nagranie i zdjęcia na swoim Instagramie. Post zrobił ogromną furorę w mediach społecznościowych i zdobył ponad 9 milionów polubień, a pod nim roi się od gratulacji od fanów z całego świata.

Wielu fanów Justina Bieber i Hailey Bieber wierzy w ich miłość, ale wielu wciąż nie może zapomnieć o byłej partnerce muzyka Selenie Gomez. Nawet po pięciu latach małżeństwa pojawiają się Ci, którzy sądzą, że aktorka i muzyk powinni być razem. Jednak oboje już dawno zamknęli ten rozdział. Nie da się ukryć, że wszyscy wyczekują aż Selena Gomez skomentuje to, że jej były partner i jego żona już wkrótce zostaną rodzicami. Artystka zdecydowała się tylko na dodanie czarno-białego zdjęcia na swoje InstaStories, na którym trzyma kogoś za rękę. Jak myślicie, co może to oznaczać?

Instagram @selenagomez

Przypominamy, że Justin Bieber i Selena Gomez byli razem przez kilka lat, a ich związek miał wiele zlotów i upadków, ale ich fani do końca wierzyli, że jednak uda im się być razem. Tak się jednak nie stało. A wy kibicujecie teraz Hailey Bieber i Justinowi Bieberowi?

