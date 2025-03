Katarzyna Figura jest jedną z najbardziej popularnych aktorek w Polsce. Fani zachwycają się nie tylko jej talentem aktorskim, ale i urodą. Gwiazda "Killera" przekazała urodę również swoim córkom, a jedna z nich stawia nawet pierwsze kroki w modelingu. Trzeba przyznać, że ma nietuzinkową urodę.

Katarzyna Figura, znana polska aktorka, jest matką trójki dzieci. Z pierwszego małżeństwa z Janem Chmielewskim ma syna Aleksandra, urodzonego w 1987 roku. Z drugiego związku z Kaiem Schoenhalsem ma dwie córki: Koko Claire, urodzoną w 2002 roku, oraz Kaszmir Amber, urodzoną w 2005 roku. ​

Aleksander Chmielewski, najstarszy syn aktorki, początkowo mieszkał z ojcem i dziadkami, podczas gdy Katarzyna Figura rozwijała swoją karierę aktorską. Obecnie Aleksander jest dorosły i ma 37 lat.

Koko Claire i Kaszmir Amber Schoenhals, córki aktorki, dorastały w Polsce, jednak obecnie mieszkają i studiują w Paryżu. Koko, mająca 22 lata, kształci się na zagranicznej uczelni i niedawno zadebiutowała jako modelka, co było szeroko komentowane w mediach. Kaszmir, młodsza córka, również podjęła studia we Francji, jednak szczegóły dotyczące jej kierunku studiów nie są powszechnie znane.

Koko Figura, starsza córka Katarzyny Figury, właśnie rozpoczęła swoją przygodę z modelingiem. Młoda kobieta pojawiła się w kampanii reklamowej marki biżuteryjnej, prezentując się w eleganckiej sesji zdjęciowej. Jej debiut w świecie mody spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów i fanów, którzy dostrzegli w niej potencjał do kariery w tej branży.

To pierwszy tak poważny projekt Koko, jednak nie jest tajemnicą, że córka aktorki od dawna interesuje się światem sztuki i mody. Teraz, dzięki tej współpracy, może otworzyć sobie drzwi do kolejnych prestiżowych projektów.

Moja córka Koko (...) studiuje reżyserię w Paryżu. Jej pierwszy projekt filmowy jest bardzo kobiecy i feministyczny. Moja córka Kaszmir (...) zamierza dołączyć do siostry. Życzę wszystkim kobietom tworzącym kino, by miały odwagę czerpać z siebie, sięgać po swoje i nie wpisywać się w cudze scenariusze. By były sobą

– mówiła Katarzyna Figura jakiś czas temu w rozmowie z Magdą Mołek.