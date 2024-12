Kilka miesięcy temu Launo Klaudia Kardel, uczestniczka 4. edycji "Hotelu Paradise" poinformowała swoich fanów, że spodziewa się dziecka. Teraz gwiazda hitowego show stacji TVN7 postanowiła zaprezentować swoim odbiorcom na Instagramie ciążowy brzuszek. Rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami, a przyszła mama wygląda na naprawdę szczęśliwą. Sami spójrzcie.

Launo Klaudia Kardel zyskała popularność dzięki udziałowi w 4. edycji "Hotelu Paradise". Słynąca ze swojej szczerości i bezpośredniości uczestniczka początkowo wzbudzała sporo kontrowersji wśród widzów, jednak ostatecznie zyskała sporo fanów, którzy do dziś śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tylko na Instagramie Launo udało się zgromadzić blisko 125 tys. obserwatorów.

To właśnie w tym miejscu Launo z "Hotelu Paradise" kilka miesięcy temu poinformowała, że jest w ciąży. Przy okazji przekazała też fanom, że niestety rozstała się z ojcem swojego dziecka i będzie wychowywać swoją pociechę sama. Dziś na szczęście wszystkie złe chwile są już za Launo, która z niecierpliwością oczekuje na narodziny swojego synka. Kilka dni temu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia zamieściła również post, w którym zwróciła się do swojego nienarodzonego jeszcze synka. Jej wpis bardzo poruszył internautów.

Mój mały cudzie, jeszcze Cię nie trzymam w ramionach, a już wiesz, jak bardzo Cię kocham. Razem, tylko we dwoje, przejdziemy przez wszystko. Nie musisz się martwić, że wychowasz się bez taty – zadbam o to, żebyś nigdy tego nie odczuł. Ty i ja jesteśmy drużyną na zawsze. Razem osiągniemy wszystko, bo Twoje istnienie już uczyniło mnie najsilniejszą kobietą na świecie. Za rok o tej porze będziemy już razem – Ty i ja, przy wigilijnym stole. Nasze pierwsze wspólne święta, nasze własne małe szczęście. Niech to będzie początek naszej drogi, pełnej miłości, siły i nadziei. Dziękuję życiu za Ciebie, Synku.

- napisała Launo