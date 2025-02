Mąż Roksany Węgiel, Kevin Mglej, to nie tylko producent muzyczny, ale także prężnie działający przedsiębiorca. 28-latek miał na koncie kilka dochodowych projektów, jednak zaledwie wczoraj ogłosił sprzedaż swoich udziałów w jednej z firm, czym zaskoczył wszystkich. Jak na tę decyzję zareagowała Roxie? Przed naszą kamerą 20-latka szczerze skomentowała krok swojego męża.

Kevin Mglej znany jest z zamiłowania do biznesu i licznych zawodowych projektów. Do niedawna Mglej był współwłaścicielem agencji marketingowej Hoh, jednak niespodziewanie zdecydował się sprzedać swoje udziały. Roksana Węgiel przed naszą kamerą otworzyła się w tym temacie i z dumą zaczęła opowiadać o swoim mężu. Roxie nie ukrywa, że decyzja Kevina jej zdaniem jest słuszna i bardzo jej zaimponowała:

Tak, mój mąż sprzedał udziały w firmie i myślę, że to dobra decyzja, ponieważ on chce się ciągle rozwijać. Jest bardzo ambitnym człowiekiem. Zresztą co widać po jego wspaniałej metamorfozie, przebiegł półmaraton dwa dni temu, więc u niego też non stop się coś dzieje.

- wyznała Roksana przed naszą kamerą.