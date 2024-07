Noworodek nie potrafi utrzymać sam główki, dlatego powinna być ona podtrzymywana podczas noszenia dziecka na rękach. Malucha powinno się nosić raczej poziomo, wygodnie jest używać do tego przedramienia, wtedy główka nie wymaga dodatkowej asekuracji.

Bezpieczne noszenie noworodka – podtrzymywanie główki i pozycja horyzontalna

Dziecko do około 3. miesiąca życia nie potrafi samodzielnie utrzymać główki. Zatem malucha, który nie skończył jeszcze 4 tygodni, należy trzymać na rękach tak, by główka miała oparcie. Trzymać noworodka można na pleckach, na boku albo opierając go o swoje ramię czy klatkę piersiową.

Jak trzymać noworodka, by obu stronom było wygodnie?

Najbardziej powszechna i prawdopodobnie najwygodniejsza jest pozycja, w której główka malucha znajduje się w zgięciu lewej ręki, a lewa dłoń w tym czasie podtrzymuje stopy, prawa ręka natomiast trzymana pod pachą dziecka asekuruje noworodka. Inną bezpieczną metodą na to, jak trzymać noworodka, jest pozycja „na fasolkę”. Główka znajduje wsparcie na zgięciu jednej ręki, a druga ręka podtrzymuje pupę malucha. Noworodek jest w tej pozycji oparty o brzuch osoby trzymającej i otoczony przedramieniem ręki, na której jest jego główka.

Zmiany pozycji są dobre dla rozwoju dziecka

Noworodek powinien być układany w różnych pozycjach, ale nosić powinno się go tylko w pozycji poziomej. Zmiana pozycji w przypadku starszego dziecka jest bardziej wskazana, ale i noworodek na nią zareaguje. Wykorzystując pozycję „na fasolkę” można nosić dziecko na boku, tak by jego główka była skierowana do brzucha osoby noszącej albo na zewnątrz – do świata.

Odpowiednie noszenie może zapobiec ulewaniu pokarmu

Trzymać noworodka w pozycji pionowej można po posiłku, by mu się odbiło – zapobiegnie to albo ograniczy ulewanie pokarmu. Główka dziecka powinna opierać się na ramieniu dorosłego. Jedną ręką należy podtrzymać pupę malucha, a drugą położyć na jego pleckach albo podtrzymać dodatkowo szyję i główkę.

