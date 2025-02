Program "Królowa przetrwania" miał być przyjemną rozrywką i odskocznią dla widzów od codziennych spraw. Tymczasem samym uczestniczkom przyniósł on więcej problemów, niż ktokolwiek by przypuszczał. Cały show-biznes żyje aferą wokół Agnieszki Kaczorowskiej, którą rozpętała Marianna Schreiber, ujawniając, że aktorka miała dopuścić się zdrady na planie show. W sprawę wmieszała również Elizę Trybałę, twierdząc, że ta zachęcała do wszystkiego koleżankę. Po długim milczeniu żona "Trybsona" zabrała głos i... stanęła w obronie Kaczorowskiej. To jeszcze nie wszystko.

Afera wokół Agnieszki Kaczorowskiej nabiera rozpędu

Eliza Trybała znalazła się w centrum medialnej afery po publikacjach Marianny Schreiber dotyczących rzekomych miłosnych liścików między Agnieszką Kaczorowską a osobą z produkcji programu "Królowa przetrwania". Co więcej, sama miała korespondować z aktorką i zachęcać ją do zdrady. Schreiber przyznała, że do ujawnienia całej sprawy zmotywowała ją sama Kaczorowska, która okazała poparcie Maćkowi Kurzajewskiemu, który toczy medialną batalię z byłą żoną, Pauliną Smaszcz. Zapowiedziała przy tym, że w jej ręce trafiło więcej liścików, których na razie nie chce upubliczniać.

Dlaczego to zrobiłam? Dlatego, że mam dość manipulowania i oszukiwania widzów. Oszukiwania widzów, że prowadzi się taką sielankę, że prowadzi się idealne życie, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej - grzmiała.

Eliza Trybała broni Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska nabrała wody w usta i nie komentuje afery. Tymczasem Trybała, po długiej ciszy, zabrała głos w rozmowie z Pudelkiem. Stanowczo zaprzecza doniesieniom i podjęła się również obrony tancerki. Według Trybały, działania Marianny Schreiber mają negatywny wpływ na Agnieszkę Kaczorowską, będącą matką dwójki dzieci. Podkreśliła, że szerzenie nieprawdziwych informacji oraz medialne ataki mogą mieć dla niej poważne konsekwencje psychiczne.

Marianna próbuje wykreować się na moralny autorytet, choć to ostatnia osoba, która powinna kogokolwiek umoralniać. Swoją działalność opiera na publicznym atakowaniu innych, a jej jedyną motywacją jest pogoń za atencją i komentarzami, które karmią jej ego. Widać to zwłaszcza teraz, gdy Agnieszka przechodzi trudny czas - Marianna wykorzystuje to, by zbudować wokół siebie narrację ''obrończyni wartości'', nie myśląc przy tym, jak bardzo rujnuje psychicznie matkę dwójki dzieci.

Elizka Trybała podjęła kroki prawne

Eliza Trybała poinformowała w rozmowie z Pudelkiem, że oficjalnie podjęła kroki prawne przeciwko Mariannie Schreiber. Jak twierdzi, jej działania są konieczne, aby bronić nie tylko siebie, ale także najbliższych przed fałszywymi oskarżeniami. Zaprzeczyła jednocześnie, by cokolwiek, o czym mówiła Marianna, miało miejsce.

Spędza dnie w Internecie, tworząc kolejne afery i rzucając oskarżenia bez żadnych dowodów. (...) Nie pozwolę, by ktoś taki oczerniał moje imię i próbował mnie wmieszać w swoje chore intrygi. Dlatego podjęłam już kroki prawne, a za pomówienia i kłamstwa zostaną wyciągnięte konsekwencje

Ukochana "Trybsona" podkreśliła wyraźnie również, że jest to ostatni raz, gdy zabiera głos w tej sprawie.

Nie zamierzam więcej komentować tego tematu, bo nie widzę potrzeby tłumaczenia się z rzeczy, które nigdy nie miały miejsca. Wiem, że prawda zawsze się obroni, a karma wraca - i to szybciej, niż niektórzy myślą

Wygląda na to, że echa tej afery szybko nie ucichną.

Instagram@elizka_trybala

