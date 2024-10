Według najnowszych doniesień Kanye West i Bianca Censori są bliscy zakończenia swojego małżeństwa. Para, która pobrała się zaledwie dwa lata temu, podobno rozstała się kilka tygodni temu. Jak podał serwis TMZ, relacja między Westem a Censori jest w poważnym kryzysie, a małżeństwo może zakończyć się rozwodem. Obecnie oboje przebywają w różnych częściach świata — Kanye w Tokio, a Bianca wróciła do rodzinnej Australii.

Reklama

Kanye West i Bianca Censori są o krok od rozwodu?

Małżeństwo Kanye Westa i Bianci Censori od samego początku budziło wiele emocji. Para pobrała się na początku 2022 roku, wkrótce po tym, jak Kanye zakończył swój długoletni związek z Kim Kardashian. Związek z Biancą, architektką z Australii, wydawał się być nowym początkiem dla rapera. Niestety, już po kilku miesiącach zaczęły krążyć pogłoski o problemach w ich małżeństwie.

Bianca pracowała w firmie Kanye, Yeezy, jako projektantka, a ich związek był często tematem dyskusji w mediach. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiały się doniesienia o rosnących napięciach między nimi. Według źródeł z otoczenia pary, różnice między nimi zaczęły się pogłębiać, co doprowadziło do ich rozstania.

Bianca Censori wróciła do swojego rodzinnego kraju, Australii. Według informacji podanych przez TMZ, architektka postanowiła spędzić ten trudny czas z bliskimi, co sugeruje, że relacja z Kanye jest już na tyle poważnie zagrożona, że powrót do wspólnego życia wydaje się mało prawdopodobny.

Bliscy Bianci od dłuższego czasu wyrażali swoje obawy dotyczące jej związku z Kanye. W mediach pojawiły się informacje, że znajomi i rodzina starali się przekonać ją do przemyślenia tej relacji, wskazując na kontrolujące zachowania rapera. Kanye był często krytykowany za swój sposób traktowania żony, co miało wywoływać napięcia między nimi​.

Zobacz także

Backgrid/East News

Podczas gdy Bianca wraca do rodzinnego kraju, Kanye West wybrał inną drogę — obecnie przebywa w Tokio, gdzie planuje rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Raper od dawna wyrażał zainteresowanie Japonią, a teraz, w obliczu rozstania z Biancą, rozważa przeniesienie się tam na stałe.

Tokio może stanowić dla Kanye azyl, gdzie mógłby realizować swoje artystyczne projekty z dala od medialnego szumu. Decyzja o przeprowadzce do Japonii może jednak oznaczać, że Kanye definitywnie zamierza zakończyć swoje małżeństwo z Biancą i rozpocząć nowy etap w swoim życiu.

Chociaż oficjalnych dokumentów rozwodowych jeszcze nie złożono, wiele źródeł sugeruje, że rozwód Kanye i Bianci jest już tylko kwestią czasu. Para od kilku tygodni nie mieszka razem, a ich drogi wydają się coraz bardziej oddalać od siebie. Kanye, który planuje przenieść się do Tokio, najwyraźniej zamierza definitywnie zakończyć swój związek z Censori. To, co początkowo wydawało się być nowym początkiem dla rapera, zakończyło się kolejnym rozstaniem. Dla Kanye Westa będzie to drugie małżeństwo, które kończy się rozwodem. Raper przez wiele lat był związany z Kim Kardashian, z którą ma czworo dzieci​.

Choć para nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia, to rozwój wydarzeń oraz ostatnie decyzje Kanye i Bianci wskazują, że ich małżeństwo dobiega końca. W obliczu rosnących napięć i różnic rozwód wydaje się być nieunikniony, a przyszłość zarówno Kanye, jak i Bianci, prawdopodobnie potoczy się w zupełnie innych kierunkach.

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska podjęła radykalny krok po rozstaniu z mężem. To zdradza całą prawdę