Hugh Grosvenor, książę Westminsteru, i jego żona Olivia Grosvenor ogłosili, że latem 2025 roku na świat przyjdzie ich pierwsze dziecko. To radosna nowina dla jednej z najbogatszych rodzin arystokratycznych w Wielkiej Brytanii, a także dla samej rodziny królewskiej, która od lat utrzymuje bliskie relacje z rodem Grosvenorów. Książę William szczególnie ma powód do świętowania.

Książę William zostanie ojcem chrzestnym?

Narodziny pierwszego potomka Hugh Grosvenora i Olivii Grosvenor to wydarzenie, które budzi ogromne zainteresowanie w brytyjskich mediach. Jeszcze większe emocje wzbudza fakt, że ojcem chrzestnym dziecka ma zostać nie kto inny, jak książę William. Nie jest tajemnicą, że książę William i Hugh Grosvenor od lat utrzymują bliską relację. Ich przyjaźń sięga jeszcze czasów dzieciństwa, a więzi między obiema rodzinami są bardzo silne.

Książę Westminsteru był jednym z gości na ślubie Williama i Kate Middleton w 2011 roku, a teraz przyszła kolej na księcia Williama, by odegrać ważną rolę w życiu potomka swojego przyjaciela. Wybór księcia Williama na ojca chrzestnego to nie tylko gest przyjaźni, ale także potwierdzenie bliskich relacji między rodem Windsorów a arystokracją brytyjską.

Tradycja rodziców chrzestnych w brytyjskiej rodzinie królewskiej

Brytyjska rodzina królewska od pokoleń pielęgnuje tradycję wyboru znamienitych osobistości na rodziców chrzestnych swoich dzieci. Ponadto, chrzest królewskich dzieci to wydarzenie o ogromnym znaczeniu i zazwyczaj odbywa się w kameralnym gronie, ale z udziałem mediów. Jeśli książę William rzeczywiście zostanie ojcem chrzestnym dziecka księcia Westminsteru, możemy spodziewać się uroczystości z udziałem ważnych osobistości ze świata brytyjskiej arystokracji.

Informacja o nadchodzących narodzinach oraz prawdopodobnej roli księcia Williama jako ojca chrzestnego wywołała pozytywne reakcje w mediach i na portalach społecznościowych. Wielu Brytyjczyków uważa, że to dowód na niezwykle bliskie relacje między rodziną królewską a arystokracją.

Konflikt księcia Williama i księcia Harry'ego

W obliczu tego, co w ostatnich latach działo się w brytyjskiej rodzinie królewskiej, Hugh Grosvenor z pewnością stał się następcy tronu jeszcze bliższy. Przypomnijmy, że ​Książę William i książę Harry, synowie króla Karola III, od kilku lat pozostają w konflikcie, który stopniowo pogłębiał się, prowadząc do znacznego ochłodzenia ich relacji.​

Sytuacja zaostrzyła się po tym, jak Harry związał się z amerykańską aktorką Meghan Markle. William miał wyrażać obawy co do szybkości tego związku, co Harry odebrał jako brak wsparcia. W 2020 roku Harry i Meghan ogłosili decyzję o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta, znana jako "Megxit", pogłębiła istniejący konflikt. W wywiadach Harry podkreślał brak wsparcia ze strony rodziny oraz presję medialną, z którą musieli się mierzyć.

W 2022 roku Harry i Meghan udzielili głośnego wywiadu Oprah Winfrey, w którym poruszyli trudne relacje z rodziną królewską. W 2023 roku ukazała się autobiografia Harry'ego "Spare", w której opisał m.in. swoje konflikty z Williamem oraz uczucie bycia "tym drugim" w rodzinie.

Księżna Kate, książę William Rex Features/East News

