Piątkowym porankiem wybuchło nie lada zamieszanie, gdy wyemitowano wywiad Maćka Peli dla "Dzień Dobry TVN". Tancerz po raz pierwszy zabrał głos w temacie rozstania z Agnieszką Kaczorowską i zdradził mnóstwo pikantnych szczegółów. Przyznał nawet, że sam chciałby usłyszeć wyjaśnienia i przeprosiny od (jeszcze) żony. Dotychczas aktorka nie odniosła się bezpośrednio do wywiadu, jednak zdążyła podjąć pewną decyzję.

Agnieszka Kaczorowska po wywiadzie Peli podjęła stanowcze kroki

Na początku października tego roku media obiegła wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli. Początkowo fani nie chcieli w to wierzyć, ale cisza obu stron utwierdzała ich coraz bardziej w przekonaniu, że w tej relacji dzieje się coś niedobrego. Nacisk ze strony opinii publicznej narastał, aż w końcu aktorka zdecydowała się odwiedzić program Kuby Wojewódzkiego, gdzie potwierdziła, że jej małżeństwo się rozpadło. Nie minęło wcale dużo czas, a milczenie przerwał również jej (jeszcze) mąż.

8 listopada w "Dzień Dobry TVN" mogliśmy zobaczyć wywiad z Maćkiem Pelą, w którym ten po raz pierwszy odniósł się do rozstania. Wyjawił jednak, że wcale nie miał zamiaru tego robić, bo umówili się, że nie będą wystawiać tego tematu na świecznik. Agnieszka Kaczorowska złamała jednak obietnicę, co zmotywowało tancerza, by przedstawić swoją wersję wydarzeń. W śniadaniówce otwarcie wspomniał o swojej winie, przyznając, że zrobił wiele dla wizerunku żony.

Byłem zbyt dostępny. Bardzo dużo zrobiłem dla rozwoju jej kariery, dla zbudowania jej wizerunku: żony, matki, bo jakby byłem częścią tego wizerunku. Oczywiście ja tutaj nie mam pretensji, ani nie żałuję tego, ponieważ jest w tym ogrom pięknych chwil. (...) Byliśmy umówieni z Agnieszką, że nie idziemy do mediów rozmawiać, nie idziemy ogłaszać tego oficjalnie, dopóki sami nie poukładamy swoich spraw przede wszystkim między sobą. (...) Czułem się zawiedziony, bo mieliśmy tą umowę i kiedy już widziałem zapowiedź to wszystko rosło

Maciej Pela zarzucił również byłej ukochanej, że to ona zdecydowała o rozstaniu z dnia na dzień, a on dotychczas nie otrzymał słów wyjaśnienia. Póki co Agnieszka Kaczorowska nie odniosła się bezpośrednio do wywiadu Peli, ale zdołała już zareagować na wspierające ją komentarze. Nagle jednak podjęła stanowcze kroki, które zaskoczyły wszystkich. W najmniej spodziewanym momencie wyłączyła możliwość komentowania pod ostatnim opublikowanym przez siebie postem, pod którym zaczęły pojawiać się nowe wpisy po odcinku "DDTVN".

Nie umknęło to uwadze internautów, którzy zaczęli drążyć temat. Niektórzy zauważyli również, że aktorka ponoć usuwa poszczególne komentarze, najprawdopodobniej te negatywne.

Pani Agnieszko, dlaczego usuwa pani komentarze? - dopytywała fanka.

Bo są niewygodne i pokazują prawdziwe oblicze - odpowiedziała jej kolejna.

Gdzie są komentarze?

Wygląda na to, że wywiad Maćka Peli poważnie namieszał. Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska już szykuje odwet?

