Możesz zwalczyć odparzenia na pupie niemowlaka, właściwie ją pielęgnując. Pozwól skórze oddychać i stosuj odpowiednie kosmetyki: zasypki i kremy.

Reklama

Przyczyny odparzania pupy

Odparzenia pupy powstają na skutek zbyt długiego stykania się kału i moczu ze skórą maluszka. Inne czynniki, które mogą powodować odparzenia pupy to niedokładne wypłukanie pieluszki z proszku, zbyt rzadkie mycie pupy, biegunki, czy upały. Wszystko to ma wpływ na delikatną skórę dziecka.

Zmieniaj często pieluszkę niemowlaka

Jeśli zauważysz, że pielucha jest wilgotna zmień ją od razu. Wilgotność przyczynia się do podrażnień, dlatego podczas wymieniania pieluchy przemyj dokładnie pupę maluszka. Zastosuj do tego ciepłą, przegotowaną wodę. Niemowlaka połóż na leżaku, a następnie za pomocą wacików namoczonych w ciepłej wodzie lub chusteczki higienicznej delikatnie umyj pupkę dziecka. Do wycierania użyj jednorazowego ręcznika, którym osuszysz skórę. Pamiętaj, by nie pocierać ręcznikiem o podrażnioną skórę tylko delikatnie przykładać ręcznik.

Staraj się wietrzyć niemowlaka

Nie zmieniaj od razu pieluszki, a ułóż maluszka na kocyku na podłodze. Podrażniona skóra najlepiej regeneruje się na świeżym powietrzu, dlatego staraj się położyć malca bez pieluchy na pół godziny na kocyku. Przez ten czas możesz bawić się z dzieckiem, bądź czytać mu książeczkę.

Smaruj pupę niemowlaka zasypką lub kremem

Po dokładnym umyciu pupy dziecka nasmaruj odparzoną pupę kremem zawierającym tlenek cynku, oliwę z oliwek i oleje roślinne. Pamiętaj, by nie kłaść zbyt grubej warstwy preparatów, gdyż w pieluszce ciągle będzie wilgotno, a to przyczyni się do jeszcze większego odparzenia. Możesz też zastosować zasypkę dla dziecka, którą należy nakładać kolistymi ruchami. Pamiętaj, by zasypki nie łączyć z kremem, ponieważ utworzą się grudki, które dodatkowo mogą podrażnić skórę.

Zobacz także

Zobacz także: maść na odparzenia, otarcia i trądzik