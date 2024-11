Po włamaniu na teren Windsor, gdzie mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi, wprowadzone zostały nowe środki bezpieczeństwa. Książę William, robi co może, aby chronić swoją rodzinę. Księżna Kate miała bardzo przeżyć ostatnie wydarzenia.

Książę William podejmuje stanowcze kroki. Chodzi o księżną Kate i dzieci

W nocy z 13 na 14 października 2024 roku doszło do włamania na teren zamku Windsor. Dwóch zamaskowanych sprawców sforsowało ogrodzenie otaczające farmę Shaw, znajdującą się w pobliżu Adelaide Cottage – domu książęcej pary. Złodzieje ukradli dwa pojazdy rolnicze: czarny pick-up marki Isuzu oraz czerwony quad, po czym uciekli, niszcząc 2-metrową bramę.

Włamywacze wdarli się na teren budynku, po czym odjechali czarnym samochodem i na czerwonym quadzie. Udali się w stronę terenu Old Windsor/Datchet - relacjonowała osoba z posterunku policji.

W momencie włamania książę William, księżna Kate oraz ich dzieci – George, Charlotte i Louis – przebywali w domu. Na szczęście incydent zakończył się bez uszczerbku dla zdrowia mieszkańców posiadłości, jednak zdarzenie to wywołało poważne obawy dotyczące ochrony rodziny królewskiej. Księżna Kate ponoć bardzo to przeżyła i to wydarzenie sprawiło, że "otworzyła oczy".

Kate również ma pełne zaufanie do ochrony, która broni jej rodziny, ale mówi, że nie może już tak dłużej żyć. To wydarzenie sprawiło, że otworzyła oczy i zrozumiała, że środki bezpieczeństwa muszą być jeszcze spójniejsze - donosi magazyn Closer, który miał rozmawiać z osobą z otoczenia księżnej.

Rex Features/East News

W obliczu zagrożenia książę William niezwłocznie podjął działania, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. Jego priorytetem było wprowadzenie nowych procedur ochronnych i współpraca z odpowiednimi służbami w celu dokładnego zbadania incydentu. Książę William wyraził stanowcze oczekiwanie, że będzie regularnie informowany o postępach w śledztwie oraz o wdrożeniu nowych środków bezpieczeństwa.

William będzie chciał być w pełni poinformowany o wszelkich środkach, jakie zostaną uznane za konieczne w przyszłości, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich okolicznych nieruchomości przez całą dobę - zdradził informator magazynu Closer.

Eksperci ds. ochrony rodziny królewskiej pracują nad zaostrzeniem standardów bezpieczeństwa w Adelaide Cottage i jej okolicach, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. To nie pierwszy przypadek, gdy bezpieczeństwo królewskich posiadłości zostało naruszone. W 2021 roku na teren zamku Windsor wtargnął uzbrojony intruz z zamiarem skrzywdzenia królowej Elżbiety II.

Wydarzenia takie przypominają o konieczności stałego monitorowania i ulepszania systemów ochrony rodziny królewskiej. Stanowcze kroki podjęte przez księcia Williama pokazują, że ochrona jego najbliższych pozostaje dla niego priorytetem.

