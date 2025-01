Edyta Górniak bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej i długo pracowała na swój sukces. Artystka jednocześnie uchodzi za niezwykle wymagającą osobę, która ma pomysł na swoją karierę i o niego walczy. Piosenkarka nie ukrywa, że jest perfekcjonistką i w przypadku muzyki jest szczególnie wyczulona. Swego czasu Edyta Górniak współpracowała ze swoim synem nad wspólnymi projektami i wtedy też mówiła wprost, że jest bardzo wymagająca. W ostatnim czasie o Edycie Górniak znów było głośno, co bardzo cieszyło jej fanów, a teraz okazuje się, że agencja, z którą współpracowała, właśnie zrezygnowała. Co na to gwiazda?

Menadżer Edyty Górniak zrezygnował ze współpracy po 4 miesiącach

Edyta Górniak ma za sobą kilka zakończonych współprac ze swoimi menedżerami. W 2020 roku podziękowała Marcinowi Wieczorkowi, ale ta zawodowa relacja zakończyła się w przyjaznej atmosferze, a gwiazda pisała wtedy: Życzę mu jak najlepiej. Jest moim młodszym bratem. Pozostaję mu życzliwa, mam nadzieję, że ze wzajemnością. Wcześniej w 2009 roku po zaledwie kilku miesiącach współpracę z Edytą Górniak zakończyła firma Rochstar Management.

Teraz wydarzyła się podobna sytuacja. Agencja BCM Live poinformowała, że od dnia 10 stycznia przestaje reprezentować artystkę, dodając, że skupiają się na projektach, które mają szansę na sukces.

W dniu 10.01.2025 r. Agencja BCM LIVE przestała reprezentować interesy Pani Edyty Górniak. To była bardzo ciekawa podróż, jednak cały zespół BCM chce skupić się na projektach, które mają potencjał na sukces - czytamy w oficjalnym komunikacie.

W oświadczeniu podkreślono, że agencja i menadżer darzą Edytę Górniak szacunkiem, ale niestety nie udało się kontynuować ich wspólnej przygody:

Bardzo szanujemy Panią Edytę, i oczywiście każdą narrację Artystki przyjmiemy. Przygoda zapowiadała się bardzo ciekawie, ale może nie ten czas.

To nie wszystko! Padły też wymowne słowa o poszukiwaniu "partnerów z ambicjami na odniesienie sukcesu". Trudno pozbyć się wrażenia, że to jawna szpila pod adresem artystki.

Trzymamy kciuki za dalsze działania zawodowe Pani Edyty. Zespół BCM poszukuje natomiast nowego projektu z pełnym zaangażowaniem i partnerów z ambicjami na odniesienie sukcesu

Internauci nie kryją rozczarowania po zakończeniu współpracy z Edytą Górniak

Internauci i fani Edyty Górniak są mocno zaskoczeni, że współpraca tak szybko się zakończyła, bo wydawało się, że gwiazda nie tylko częściej pojawia się na scenie przy okazji różnego rodzaju koncertów i imprez, ale w końcu pojawiła się też upragniona płyta.

Chyba najkrótsza współpraca w historii

Szkoda, szło to naprawdę w dobrą stronę by Pani Edyta w końcu wróciła na scenę pełną parą. Cóż niestety chyba kariera będzie zakończona Pani Edyty

Wielki zawód, pojawiła się w końcu płyta byl Plan na zupełnie nowa w tym roku, trasa…

Nie wierzę, że to dzieje się naprawdę

Po oświadczeniu agencji głos zabrała sama Edyta Górniak i nie kryła mocnych słów pod adresem menadżera. Wygląda na to, że tym razem zakończenie współpracy nie odbyło się w przyjacielskiej atmosferze.

