Aleksander Baron i Sandra Kubicka oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo. Modelka ujawniła 9 marca na Instagramie, że już w grudniu 2024 roku złożyła pozew o rozwód. Podkreśliła, że szczegóły rozstania pozostaną prywatne, a mimo prób nie udało się osiągnąć porozumienia w kwestii opieki nad dzieckiem. Baron nie skomentował sprawy, lecz jasno dał do zrozumienia, że nie chce publicznych dyskusji na ten temat.

Reklama

Nieoczekiwany ruch Barona po rozstaniu z Kubicką

Aleksander Baron przez długi czas unikał publicznych komentarzy na temat zakończenia swojego związku z Sandrą Kubicką. W przeciwieństwie do modelki, która 9 marca otwarcie poinformowała o złożeniu pozwu rozwodowego, muzyk nie zdecydował się na oficjalne oświadczenie. Mimo to, jego profil na Instagramie błyskawicznie stał się miejscem gorącej dyskusji. Internauci tłumnie ruszyli do sekcji komentarzy, domagając się reakcji Barona na słowa byłej partnerki.

Wpisy pod jego postami były bardzo podzielone - część osób okazywała wsparcie, twierdząc, że muzyk nie musi publicznie odnosić się do prywatnych spraw. Inni jednak nie szczędzili krytycznych uwag, zarzucając mu unikanie odpowiedzialności za sytuację. Wśród licznych komentarzy pojawiały się także nieprzyjemne i uszczypliwe opinie, które tylko podsycały napiętą atmosferę.

W obliczu fali spekulacji i intensywnej dyskusji Aleksander Baron podjął zdecydowany krok. Muzyk wyłączył możliwość dodawania komentarzy pod większością swoich postów na Instagramie, a w niektórych przypadkach jedynie ograniczył tę funkcję. W ten sposób jasno dał do zrozumienia, że nie chce publicznej debaty na temat swojego życia prywatnego i nie zamierza wchodzić w dyskusję na temat rozstania z Sandrą Kubicką.

Historia związku Sandry Kubickiej i Alka Barona

Sandra Kubicka i Aleksander Baron tworzyli jedną z najbardziej medialnych par w polskim show-biznesie. Ich relacja zaczęła się we wrześniu 2021 roku, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia o ich związku. W tamtym czasie modelka była świeżo po rozstaniu z narzeczonym, a Baron zakończył relację z Blanką Lipińską. Ich miłość szybko nabrała tempa - para otwarcie dzieliła się romantycznymi chwilami, wspólnie podróżowała i publicznie okazywała sobie uczucia.

W grudniu 2023 roku Baron oświadczył się Sandrze podczas wyjazdu do Dubaju, co było jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie. Kilka miesięcy później, w kwietniu 2024 roku, wzięli ślub, a już w maju na świat przyszedł ich syn, Leonard. Początkowo wszystko wskazywało na to, że tworzą szczęśliwą rodzinę, jednak pod koniec 2024 roku sytuacja diametralnie się zmieniła. Sandra Kubicka zdecydowała się na złożenie pozwu o rozwód.

Zobacz także:

Reklama