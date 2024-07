Róże nie tylko pięknie pachną, ale mogą także rewelacyjnie smakować. Można z nich zrobić dżemy, konfitury, syropy, a nawet aromatyczne nalewki czy wina. Przetwory z dzikiej róży są nie tylko smaczne, ale również bardzo zdrowe.

Dzika róża jest bardzo cennym źródłem witaminy C. W jej owocach można znaleźć nawet 850-1200 mg tej witaminy na 1000 g owoców. To bardzo, bardzo dużo - nawet kilkukrotnie więcej niż w cytrynie. Dlatego przetwory z dzikiej róży idealnie sprawdzą się w sezonie jesienno-zimowym. Dodatkowo dzika róża jest także bogatym źródłem antyoksydantów, które pomagają organizmowi w zwalczaniu szkodliwych wolnych rodników.

Jak przygotować dziką różę do przetworów?

Wykonanie przetworów nie jest trudne, ani specjalnie kłopotliwe, natomiast bardzo czasochłonne może okazać się przygotowanie samych owoców. Należy odciąć ich szypułki, przekroić wzdłuż i za pomocą niewielkiej łyżeczki lub nożyka usunąć z wnętrza pestki wraz z włoskami. Następnie wydrylowane owoce należy przełożyć do miski i dokładnie umyć. Przy przygotowywaniu owoców bardzo przydatne będą rękawiczki – pomoże to uniknąć zabarwienia rąk na pomarańczowo. Tak przyszykowane owoce dzikiej róży są gotowe do dalszej obróbki. Od nas zależy, co z nich chcemy przygotować – konfiturę, dżem czy syrop.

Konfitura z dzikiej róży

Konfitura z dzikiej róży jest czasochłonna i wymaga cierpliwości. Na 1 kg owoców potrzeba od 1 do 1,5 kg cukru (zależy, jak słodką konfiturę chcemy uzyskać). Do garnka należy wlać szklankę wody oraz dodać cukier, następnie gotować aż zacznie gęstnieć. Wówczas dodajemy owoce, całość zagotowujemy i odstawiamy na 12 godzin. Po tym czasie ponownie podgrzewany – gotujemy na wolnym ogniu przez około 15 minut. I znowu zostawiamy na 12 godzin, po czym gotujemy przez 20-30 minut – owoce powinny stać się szkliste. Następnie gotową konfiturę przekładamy do wcześniej przygotowanych – umytych, wysterylizowanych i suchych słoików.

Dżem z dzikiej róży

Dobrym pomysłem dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu na długie przygotowanie konfitury, będzie dżem. Do jego zrobienia potrzebne będą 2 kg owoców, cytryna oraz pół kilograma cukru. Owoce przyszykowujemy w taki sam sposób, jak do konfitury. Następnie gotujemy je przez około pół godziny, a po tym przecieramy przez sitko. Do powstałego przecieru dodajemy cukier oraz 2 łyżki soku z cytryny. Ponownie zagotowujemy, a po 10 minutach gotowy dżem można przełożyć do słoików.

Syrop z dzikiej róży

Kolejnym przetworem, nieocenionym zwłaszcza w sezonie grypowym, jest syrop z dzikiej róży. Do jego przygotowania potrzeba 1 kg owoców, 1 kg cukru i około 6 szklanek wody. Przyszykowane owoce należy dokładnie zmielić (np. w mikserze), następnie zagotować wodę. Do wrzątku dodać cukier i zmielone owoce. Gotować na wolnym ogniu przez pół godziny. Po tym przecedzić przez sitko i przelać do czystych i wyparzonych butelek.