Już za tydzień ćwierćfinałowy odcinek 14. edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym zmierzy się pięć par, a wśród nich Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Okazuje się, że taneczny duet może liczyć na ogromne wsparcie ze strony bliskich. Hanna Żudziewicz w zaskakujący sposób zdecydowała się wesprzeć męża razem z córeczką. Co za gest! Nawet Anita Sokołowska nie kryje wzruszenia.

Im bliżej finału "Tańca z Gwiazdami" tym emocje są większe! Po ostatnim odcinku w sieci burza wokół Dagmary Kaźmierskiej, która przeszła dalej, choć jurorzy dali jej szokująco niskie noty. Tymczasem Hanna Żudziewicz, która już odpadła z programu razem z Filipem Chajzerem, teraz zdradziła, komu kibicuje. Okazuje się, że tancerka razem z córeczką Różą mają na okazję niedzielnych odcinków "Tańca z Gwiazdami" wyjątkowe koszulki.

Jednak to napis na koszulkach przyciąga całą uwagę:

Wpis Hanny Żudziewicz skomentował też poruszona Anita Sokołowska. Aktorka nie kryje wzruszenia. Co za piękny gest!

Internauci też są pod wrażeniem pomysłowości Hanny Żudziewicz i piszą wprost, że z takim wsparciem Anita Sokołowska i Jacek Jeschke mają zapewnioną drogę do finału.

10 najlepsza, a z takim wsparciem to już w ogóle wymiotą na parkiecie

