Sacharoza, czyli biały cukier, należy do pustych kalorii, ponieważ nie dostarcza człowiekowi potrzebnych mu składników, a jedynie chwilową energię. Ten cichy i zamaskowany zabójca sieje w organizmie duże spustoszenie, gdy jest spożywany w nadmiarze.

Sacharoza – podstawowe informacje

Słowo "sacharoza" wielu osobom może wydawać się obce, choć to po prostu zwykły, biały cukier, przez większość ludzi spożywany niemal codziennie. Sacharoza to dwucukier o białej barwie, który składa się z cząsteczki glukozy i cząsteczki fruktozy. Znajduje się w burakach cukrowych oraz trzcinie cukrowej.

Sacharoza nie dla każdego

Popularność spożycia białego cukru nie idzie w parze z wiedzą na jego temat. Tymczasem jego obecność w diecie to istotny czynnik, który może znacznie wpłynąć na stan naszego zdrowia. Sacharozę powinny ograniczyć do minimum osoby prowadzące siedzący tryb życia. Analogicznie więc – biały cukier w odpowiednich ilościach (uzależnionych od indywidualnego zapotrzebowania na kalorie) mogą spożywać sportowcy i osoby, które dużo się ruszają. Na względzie trzeba mieć oczywiście dzienny bilans kaloryczny, który wymaga konsultacji dietetycznej.

Gdzie znajdziemy sacharozę?

Sacharoza ukryta jest w całej masie produktów. Co gorsze, nie tylko w tych, które kojarzą nam się ze słodkościami, a więc wszelkiej maści wyrobami cukierniczymi – ciastami, batonami, cukierkami, lodami czy słodzonymi napojami. Cukier prosty znajdziemy także chociażby w różnego rodzaju produktach błyskawicznych w proszku – zupkach, sosach itd. Mało kto wie, że sacharoza obecna jest także np. w ketchupie.

Co się dzieje po spożyciu sacharozy?

Sama konsumpcja słodkości jest przyjemna – zawdzięczamy to endorfinom, a więc hormonom, które są odpowiedzialne za nasze dobre samopoczucie. Niestety, dużo gorzej dzieje się chwilę później. Dlaczego? Sacharoza powoduje bowiem nagły wyrzut insuliny z trzustki, co w konsekwencji może nawet powodować jej uszkodzenie. Przede wszystkim jednak, cukier powoduje niechciane wahania glukozy we krwi – podkreślają specjaliści. W praktyce oznacza to najpierw uczucie sytości i energii (niestety bardzo krótkotrwałe), po którym następuje intensywne łaknienie.

Skutki spożywania sacharozy w nadmiarze

Jeśli nasza dieta obfituje w biały cukier, może to w przyszłości wiązać się z przykrymi następstwami, a więc: otyłością, cukrzycą, chorobami serca, miażdżycą, próchnicą zębów, hiperglicerydemią, rozwojem drożdżaków, czy wspomnianymi problemami z tarczycą.

Zdrowe zastępniki sacharozy

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia (a nie tylko tygodnia!) bez porcji czegoś słodkiego. Na szczęście istnieją produkty, które dają uczucie słodkości, a nie szkodzą tak organizmowi, jak biały cukier. Należy do nich zaliczyć ksylitol (cukier brzozowy) czy rozsławioną w Europie, a coraz bardziej także w Polsce – stewię (roślinę pochodzącą z Ameryki Południowej).

Ze spożyciem cukru, tak, jak ze wszystkim innym, należy zachować zdrowy rozsądek. Jeśli trenujemy jakiś sport lub po prostu prowadzimy aktywny tryb życia, kawałek szarlotki po niedzielnym obiedzie na pewno nam nie zaszkodzi. Nie popadajmy w skrajności. Pamiętajmy jednak o negatywnych aspektach spożycia cukrów prostych. Jeśli dopadnie nas chęć na łakocie, uwzględnijmy to w dziennym bilansie kalorycznym, najlepiej spalać kalorie podczas spaceru czy innej aktywności fizycznej.