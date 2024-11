13. edycja "MasterChefa" zbliża się już ku końcowi. W tym sezonie uczestników czekało sporo zmian, nie tylko podczas konkurencji w drodze po tytuł najlepszego kucharza w Polsce, ale również wśród jurorów. Do tego grona dołączył wybitny szef kuchni Przemysław Klima. Jak ocenia pracę na planie i to, czym wyróżniają się tegoroczni uczestnicy?

Przemysław Klima dołączył do Michela Morana i Magdy Gessler, zasilając grono jurorskie "MasterChefa". Nie ukrywa, że praca przed kamerami to wyjście z jego strefy komfortu, ale bardzo dobrze odnalazł się na planie, gdzie może dzielić się tym, co kocha czyli swoją kulinarną wiedzą. Jak ocenia umiejętności tegorocznych uczestników?

Ta ekipa, która teraz jest ma dużo energii, ma umiejętności, podróżuje po świecie, co jest bardzo ważne, zna smak, wie jak to wszystko połączyć, co powoduje, że te dania niekiedy są ciekawe, niekoniecznie smaczne ale próbują. Ale jak się próbuje to zawsze można coś uzyskać

- powiedział w rozmowie z Party.pl.