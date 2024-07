Konfitura z czarnej porzeczki oraz inne przetwory powinny być przygotowywane wyłącznie z bardzo dojrzałych owoców. Najlepiej, by były zebrane w słoneczny i suchy dzień.

Przetwory z czarnej porzeczki przygotowywane na gorąco nie potrzebują dodatku substancji konserwujących czy żelujących. Ponieważ zawarta w nich pektyna robi to w sposób naturalny, nie wymagają pasteryzacji.

Słoiki i butelki można okryć grubym materiałem, aby ich zawartość długo stygła. Dzięki temu smak przygotowanych konfitur, syropów i dżemów wzmocni się.

Wartości odżywcze i właściwości porzeczek

Porzeczka stosowana jest jako roślina lecznicza. Ma właściwości moczopędne i napotne – przyspieszając w ten sposób detoksykację organizmu, szczególnie w czasie choroby. Owoce porzeczki są bogate w witaminę C oraz PP. Przetwory z czarnej porzeczki to doskonały lek na przyspieszenie procesów przemiany materii oraz wzmocnienie odporności organizmu.

Konfitura z czarnej porzeczki – przepis

Składniki na około 13 słoików o pojemności 0,5 litra:

5 kg obranych, przebranych, umytych i osuszonych owoców,

2,5 kg cukru.

Czas przygotowania: 90 minut + czas oczekiwania 3-4 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Włóż owoce do dużego garnka (lub dwóch małych), zasyp cukrem, wymieszaj i odstaw na około 45 minut, by puściły sok.

2. Postaw garnek na palniku i gotuj całość, mieszając od czasu do czasu, przez około 45 minut.

3. Odstaw konfiturę do ostygnięcia na około 4 godziny.

4. Przegotuj ponownie całość przez kolejne 45 minut.

5. Przełóż gorącą konfiturę do wyparzonych wrzątkiem lub w piekarniku słoików. Mocno zakręć i ustaw do góry dnem do ostygnięcia.

6. Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu.

Syrop z czarnej porzeczki – przepis

Syrop z czarnej porzeczki jest idealnym dodatkiem do herbaty, smoothie oraz wody mineralnej.

Składniki na około 1,5 litra soku:

1 kg obranych, przebranych, umytych i osuszonych owoców,

50 umytych i osuszonych liści czarnej porzeczki,

6 szklanek wody,

6 szklanek cukru.

Czas przygotowania: 30 minut + 60 minut gotowania

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Owoce i liście zalej wodą i gotuj (bez przykrywki) przez około 30 minut.

2. Odcedź sok, dodaj do niego cukier i gotuj kolejne 30 minut.

3. Gorący syrop przelej do małych słoików lub butelek. Odstaw do ostygnięcia. Przechowuj w chłodnym miejscu.

Dżem z czarnej porzeczki bez cukru – przepis

Składniki na około 2 litrowe słoiki:

3 kg obranych, przebranych, umytych i osuszonych owoców,

sok z dużej pomarańczy,

kilka łyżek wody.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 30 minut + 20 minut gotowania

Sposób przygotowania:

1. Zblenduj porzeczki i przetrzyj przez sito w celu pozbycia się pestek.

2. Przełóż owoce do rondla, dodaj sok i 2 łyżki wody. Gotuj na małym ogniu, często mieszając.

3. Jeżeli dżem będzie za gęsty dodaj 2 łyżki wody.

4. Gorący dżem przełóż do wyparzonych i suchych słoików zostawiając około 3 cm przestrzeni pod zakrętką. Postaw do ostygnięcia do góry dnem.

5. Przechowuj w chłodnym miejscu. Dżem z porzeczek gęstnieje bez dodatku substancji żelujących. Po otwarciu przechowuj go w lodówce.

Smacznego!