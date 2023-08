Prezentacja jesiennej ramówki TVP przyciągnęła plejadę największych gwiazd stacji. Na imprezie pojawili się: Marta Manowska, Cleo, Katarzyna Cichopek, Norbi, Ida Nowakowska, Monika Zamachowska i wiele innych. Na ramówce nie mogło zabraknąć także Wiktorii Gąsiewskiej, która już wkrótce, razem z Adamem Zdrójkowskim, dołączy do grona prowadzących "The Voice of Poland"! Jak młoda gwiazda prezentowała się na imprezie TVP? Wiktoria Gąsiewska w seksownej mini na ramówce TVP 0Kariera Wiktorii Gąsiewskiej w TVP nabiera tempa! Młoda gwiazda zyskała ogromną popularność dzięki roli Agaty w serialu "Rodzinka.pl". Kilka miesięcy temu, razem ze swoim partnerem Adamem Zdrójkowskim, wystąpiła również w tanecznym show "Dance, dance, dance", a ostatnio okazało się, że już wkrótce Wiktoria pojawi się w kolejnej produkcji TVP! Młoda aktorka poprowadzi 10., jubileuszową edycję "The Voice of Poland"! Teraz Wiktoria Gąsiewska na prezentacji jesiennej ramówki TVP promowała hity ze swoim udziałem. Jak wyglądała młoda gwiazda? Wiktoria wybrała naprawdę seksowny look! Aktorka zaprezentowała się w różowej mini z odważnym dekoltem. Stylizację uzupełniła marynarka w tym samym kolorze i żółte sandałki na wysokiej szpilce. Zobaczcie sami! Podoba się Wam stylizacja Wiktorii Gąsiewskiej? Głosujcie w naszej sondzie! Zobacz także: Cichopek, Manowska, Nowakowska i wiele innych gwiazd na prezentacji jesiennej ramówki TVP! Wiktoria Gąsiewska na ramówce TVP. Młoda gwiazda wybrała bardzo seksowny look. Fajny?