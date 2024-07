Dzika róża stanowi ozdobę ogrodów i parków, pięknie pachnie, do tego ma właściwości zdrowotne. Jej owoce są bogatym źródłem witaminy C, która jest dobra niemal na wszystko.

Korzystny wpływ witaminy C na zdrowie

Witamina C, czyli kwas askorbinowy, wzmacnia odporność, pomaga zapobiegać przeziębieniom i stanom zapalnym, dlatego stosujemy ją wtedy, kiedy nasz organizm jest szczególnie narażony na infekcje. Ponadto odpowiednie dawki witaminy C pomagają zapobiegać szkorbutowi i zapaleniu stawów. Jeśli dostarczamy organizmowi witaminę C w odpowiednich ilościach, będziemy też dłużej cieszyć się piękną, gładką, świeżą cerą. Nasza skóra stanie się przy tym bardziej odporna na poparzenia słoneczne.

Witamina C w owocach dzikiej róży

Źródłem witaminy C są owoce dzikiej róży: otoczone płatkami części rośliny, zawierające nasiona. Trzy świeże owoce dzikiej róży pokrywają dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na witaminę C. Jesienią warto postawić na świeże owoce, ponieważ znajduje się w nich najwięcej witamin, a na pozostałe pory roku ususzyć je, zamrozić lub przygotować z nich przetwory: konfitury, syropy i nalewki.

Herbata z owoców dzikiej róży

Jeśli chcemy pić herbatkę ze świeżych owoców dzikiej róży, nie zalewajmy ich wrzątkiem, ponieważ niszczy on witaminę C. Lepiej będzie, jeśli zalejemy je letnią wodą i zostawimy na godzinę lub dwie. Podobnie robimy w przypadku przygotowania naparu z suszonych owoców. Takim napojem możemy zastąpić herbatę i kawę, które pod względem wartości odżywczych wypadają dość blado w porównaniu z naparem z owoców dzikiej róży.