Hanna Turnau jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, a o gwieździe jest głośno za sprawą roli Sylwii w serialu "M jak miłość". To niejedyny powód, bo wiele osób widząc nazwisko Turnau, kojarzy je przede wszystkim ze znanym muzykiem, Grzegorzem Turnauem. Czy zatem Hanna Turnau i Grzegorz Turnau są rodziną? Wiemy, co łączy aktorkę i znanego muzyka.

Kim jest Hanna Turnau, czyli Sylwia Kostecka z "M jak miłość"?

Hanna Turnau ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie i występuje nie tylko na deskach Teatru Bajka, ale również w filmach i serialach. Do najpopularniejszych seriali w jej dorobku należą dwa hity Telewizji Polskiej, czyli "Leśniczówka" i oczywiście "M jak miłość", w którym gra od 2022 roku. To ta ostatnia rola przyniosła Hannie Turnau rozpoznawalność, choć zagrała też w takich filmach jak: "Planeta singli",„Obywatel Jones”, „Broad Peak” czy „Zielona granica”. W hitowym serialu telewizyjnej Dwójki Hanna Turnau gra Sylwię Kostecką, a jej losy są powiązane z mecenasem Wernerem, którego gra Jacek Kopczyński. A co łączy Hannę Turnau i Grzegorza Turnaua? Już wszystko jasne!

Czy Hanna Turnau jest rodziną słynnego muzyka, Grzegorza Turnaua? Okazuje się, że tak. Gwiazda serialu "M jak miłość" jest żoną jego brata, Michała. Para od czasu do czasu pojawia się razem na instagramowym koncie aktorki, ale widać, że mocno cenią sobie prywatność i niełatwo znaleźć informację na temat ich wspólnego życia. Jasne jest, że oboje kochają podróże, a Hanna Turnau ma dwie swoje pasje, którymi są: tenis i jazda konna. Aktorka gra też na pianinie i ma uprawnienia pomocnika instruktora PZN w narciarstwie alpejskim, jak podaje serwis życiorysy.info.

Hanna Turnau przyszła na świat 12 lutego 1991 roku i właśnie świętuje swoje 33. urodziny. Panieńskie nazwisko aktorki to Wojak, ale od ślubu z Michałem Turnauem zmieniła je. Choć parę dzieli różnica wieku, to zupełnie tego nie zauważają, a na Instagramie aktorki można znaleźć kilka ich wspólnych zdjęć i zazwyczaj są to fotografie z podróży. Para jest małżeństwem od ponad 4 lat.

Córką Grzegorza Turnaua jest Antonina, która jest związana z Markiem Kondratem i wspólnie wychowują córkę Helenę, która przyszła na świat w 2018 roku.

Hanna Turnau swoje 33. urodziny spędziła na planie "M jak miłość", w którym gra jedną z głównych ról. Aktorka nie ukrywała, że to był wyjątkowy dzień i została obdarowana kwiatami.

