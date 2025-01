Jedna z największych rewelacji ubiegłorocznego festiwalu w Cannes trafia do polskich kin. „Balkoniary” to wybuchowa mieszanka gatunkowa debiutującej Noemie Merlant. Choć to pierwszy film reżyserki, Francuzka nie jest anonimową postacią w świecie kina. Polscy widzowie mogą ją znać przede wszystkim z głównych ról w takich filmach jak „Portret kobiety w ogniu”, „Paryż, 13. dzielnica” czy „Tar”. Jej pełnometrażowy debiut to drapieżna historia w parującej od upału Marsylii. Mieszkańcy południowego francuskiego miasta kryją się przed wysokimi temperaturami w domach, a całe życie towarzyskie przeniosło się na balkony. Znudzone piciem wina, robieniem zdjęć i imprezowaniem Ruby, Nicole i Elise postanawiają złożyć niezapowiedzianą wizytę tajemniczemu sąsiadowi, którego podglądają już od jakiegoś czasu. Wejście do domu mężczyzny rozpoczyna serię szokujących zdarzeń.

„Balkoniary” to dzika czarna komedia o pragnieniach

Tytułowe balkoniary wyraźnie interesują się tajemniczym przystojniakiem, który mieszka w kamienicy naprzeciwko. Elise, Ruby i Nicole spędzają razem duszne wieczory w Marsylii, aż po kilku kieliszkach wina i wygłupach postanawiają, że zapukają do drzwi interesującego sąsiada. Odwiedziny zmieniają się w trzymającą w napięciu historię z wątkami kryminalnymi. „Balkoniary” to odważne kino o pragnieniach, wyzwoleniu seksualnym, ale również przemocy i zemście.

W głównej roli zobaczymy wspomnianą już Noemie Melant. Na ekranie towarzyszą jej Sanda Codreanu („Mój kochanek, mon amour”), Souheila Yacoub („Climax”, „Diuna: Część druga”) oraz Nadege Beausson-Diagne („Nie ma tego złego…”, „Na świat”). Barwna przyjaźń zwariowanych bohaterek to jeden z najważniejszych punktów całej opowieści. Pamiętajcie tylko, by mieć przy sobie butelkę z wodą podczas seansu, ponieważ żar aż leje się z ekranu.

„Balkoniary”. Gwiazdor „Emily w Paryżu” tajemniczym nieznajomym

Na „Balkoniary” powinni wybrać się fani „Emily w Paryżu”. W obsadzie filmu Noemie Merlant zagrał Lucas Bravo, który w głośnym serialu Netfliksa wciela się w rolę Gabriela, ukochanego tytułowej bohaterki serii z Lily Collins. To właśnie jego zobaczymy jako tajemniczego, przystojnego sąsiada balkoniar.

Recenzje polskich krytyków sugerują, że obok francuskiej czarnej komedii nie da się przejść obojętnie. „Balkoniary” zgarniają dość wysokie oceny. Dziennikarze zwracają uwagę przede wszystkim na to, że film dotyka bardzo trudnego tematu i robi to z poczuciem humoru. Z tego odważnego i niełatwego zabiegu wychodzi obronną ręką. Ponoć nad produkcją unosi się duch wczesnego Almodóvara, co również brzmi zachęcająco.

„Balkoniary” trafią do polskich kin w piątek, 24 stycznia. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu Noemie Merlant.

