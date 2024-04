Program "Gogglebox. Przed telewizorem" od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Jak wiadomo, show opiera się na tym, że jego bohaterowie zasiadają wygodnie na kanapie i komentują wydarzenia z popularnych programów rozrywkowych, filmów czy seriali. Nietuzinkowe teksty i żarty uczestników "Gogglebox" zazwyczaj bawią widzów do łez, ale tym razem... nie wszystkich. Poszło o komentarze na temat występu Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami"!

Gwiazdy "Gogglebox" żartują z tańca Dagmary Kaźmierskiej, a w komentarzach burza

Ostatnio bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem" wzięli "na tapetę" rumbę Dagmary Kaźmierskiej, którą zatańczyła w 4. odcinku "Tańca z gwiazdami". Jak wiadomo, "Królowa życia" nie otrzymała za nią zbyt wysokich not od jury i wygląda na to, że taniec Dagmary nie przypadł do gustu również bohaterom popularnego programu TTV. Podczas oglądania tanecznego występu Kaźmierskiej, uczestnicy "Gogglebox" pokusili się o następujące komentarze:

Ale ja podziwiam Hakiela, że on ją podniesie

Biedny ten Hakiel. Myślę, że to obecnie jest najbardziej obciążony kręgosłup w Polsce. Moralnie i fizycznie

Ni to rumba, ni to zumba. Kręci tym tyłkiem...

Takie coś jak ona to i ja bym zatańczył powiem szczerze. No co ona zrobiła? Tam jeden piruet i posiedziała na krześle - śmieszkowali bohaterowie ,,Gogglebox''

Między Agnieszką i Arturem Kotońskim wywiązała się nawet zaskakująca dyskusja:

Ale ma ten bufet Dagmara! Bufet jest! - zaczął Artur Kotoński

A co ty patrzysz obcej babie w cyce? - odparła jego żona

Tak się rzuca w oczy - skwitował Artur

Wygląda na to, że tym razem żarty uczestników "Gogglebox" nie rozbawiły części fanów, a wręcz przeciwnie. W sieci szybko pojawiły się komentarze od oburzonych widzów.

Daga jest super, a Kotońska zazdrości, że to nie ona jest na miejscu Dagi

Średnio smaczne komentarze

Kotońska już zazdrosna? - komentują fani

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że sama zainteresowana nie obraziła się na uczestników "Gogglebox" przez ich żarty na temat jej tańca. Nawet jej syn Conan skomentował filmik z komentarzami bohaterów "Gogglebox" nt. jej mamy:

@agnieszkakotonska nie obcej!! Swojej haha pzdr - napisał Conan nawiązując do wypowiedzi Agnieszki Kotońskiej

A Wy, co myślicie o tej sytuacji?

