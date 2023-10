Paulina Sykut coraz chętniej pokazuje w sieci zdjęcia, na któych możemy zobaczyć, jak wygląda jej córka. Ostatnio gwiazda Polsatu opublikowała na Isntagramie nowe kadry z Różą, a internauci zachwycili się piękną mamą i jej uroczą pociechą. Tylko spójrzcie na córkę Pauliny Sykut. To kopia swojej mamy? A może jest bardziej podobna do taty?

Paulina Sykut pochwaliła się córką

Paulina Sykut już kilku lat spełnia się w roli mamy. Córka gwiazdy Polsatu pojawiła się na świecie w grudniu 2016 roku. Początkowo szczęśliwa mama rzadko publikowała w sieci zdjęcia swojej pociechy, a kiedy to robiła to na fotkach nie było widać twarzy małej Róży. Teraz to się zmieniło, a Paulina Sykut coraz chętniej pokazuje swó największy skarb.

Ostatnio na profilu gwiazdy pojawiły się zdjęcia na których możemy zobaczyć twarz małej Róży. Tylko spójrzcie, jaki z niej słodziak.

Kolejne zdjęcie dumnej mamy z Różą pojawiło się w Dzień Dziecka. Pod wspólnym kadrem mamy i córki pojawiło się mnóstwo komentarzy.

- Pięknie wyglądacie ????????

- Cudowne????

- Piękna Mama i piękna Córeczka. ❤️

- Śliczne ❤️????- komentują fani.

Róża to cała mama czy bardziej przypomina swojego tatę?

