Głóg jest niewielkim krzewem, mającym małe, czerwone owoce. Głóg kwitnie w maju lub czerwcu, a dojrzałe owoce zbiera się jesienią. To właśnie kwiaty i owoce głogu są odpowiedzialne za szereg leczniczych właściwości tej rośliny.

Głóg jest stosowany przy zapobieganiu chorobom serca. Owoce głogu hamują rozwijające się zmiany nowotworowe, zapobiegają także chorobom układu naczyniowego. Dodatkowo głóg obniża ciśnienie krwi, obniża cholesterol, uspokaja, zmniejsza bóle głowy oraz poprawia pamięć.

Dobrym sposobem na przyjmowanie głogu jest sporządzenie z niego przetworów. Z owoców głogu mogą powstać oczyszczające wywary, herbaty, nalewki, konfitury oraz dżemy.

Zobacz także

Przepis na wywar z głogu

Do dwóch szklanek wody należy dodać 2 łyżki suszonych kwiatów głogu, a następnie gotować około pół godziny. Tak przygotowany wywar można pić do trzech razy dziennie.

Dżem z głogu

Do wykonania dżemu z głogu potrzebne będzie 500 gramów owoców głogu, 500 g cukru i 150 wody mineralnej. Z owoców głogu należy usunąć pestki, a następnie zalać oczyszczone owoce wodą i ugotować. Ugotowany głóg ma być bardzo miękki, aby można go było zmiksować albo zmielić w maszynce. Po zmieleniu owoców należy je przełożyć do garnka, dodać cukier i gotować przez 10 minut. Po tym czasie należy odstawić głóg na noc. Następnego dnia trzeba ponownie zagotować owoce. Zdjąć z gazu w momencie, gdy głóg zrobi się szklisty. Gorący dżem przekładać od razu do słoiczków.

Nalewka z owoców głogu

Składniki: 1 kg owoców głogu, 4 szklanki spirytusu, 500 g cukru, około 10 goździków, kawałek cynamonu, skórka z jednej cytryny, 4 szklanki przegotowanej wody.

Do dużego słoja należy wsypać całe owoce, dolewając do tego szklankę wody i spirytus, a następnie odstawić na 2 tygodnie. Trzeba pamiętać, aby codziennie wstrząsać słojem. Po dwóch tygodniach zagotować pozostałe trzy szklanki wody z przyprawami i gotować przez kilka minut. Następnie trzeba odlać spirytus od owoców i wymieszać go z powstałym ziołowym syropem. Taką mieszankę z powrotem wlać do słoja i odstawić na kolejne 3 dni. Po tym czasie nalewka jest gotowa do spożycia.