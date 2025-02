Fanom programu przestaje podobać się fakt, że Agnieszka Kaczorowska oraz Lenka i Jan Kliemntowie są tak bardzo promowani w mediach. Zdaniem wielu, produkcja "Tańca z Gwiazdami" zapomniała o innych tancerzach i całą uwagę przykuwają właśnie do powracających trenerów. Gorzkie słowa w stronę produkcji.

Fani "Tańca z Gwiazdami" grzmią przed nową edycją

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartuje już 2. marca. Oznacza to, że pary mają naprawdę niewiele czasu, aby nauczyć się wszystkich tańców. Produkcja postawiła tym razem na wielu znanych już tancerzy, którzy mają doświadczenie w nauce gwiazd, a także na tych, którzy w programie pojawią się po raz pierwszy. To co dziwi większość, to fakt, że w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" pojawią się Lenka i Jan Klimentowie, a także Agnieszka Kaczorowska. Ostatnio produkcja show zamieściła ich zdjęcie na social mediach i się zaczęło! Fani zwracają uwagę na jedno:

Czy w tej edycji nie ma innych tancerzy niż Klimenty i Kaczorowska? Ciągle tylko oni i oni, specjalne ogłoszenia i posty. W czym jest gorsza pozostała część tancerzy? Z chęcią poglądami materiały o karierze reszty tancerzy, a nie tylko o świętej trójcy. Rozmowa z tancerzami w Halo tu Polsat na sam koniec programu, po uprzednim filmie o Lence, której nawet nie bulo na kanapie było niesmaczne i nieładne w stosunku przybyłych tancerzy, którzy mieli ograniczony czas na wypowiedź, bo show zrobił ktoś inny. Miejcie większy szacunek do profesjonalistów, bo to oni robią największą robotę. Im też należy się takie same traktowanie. Jak widać, są równi i równiejsi. Przepraszam za szczerość. - napisała jedna z internautek.

Pod tym komentarzem posypało się jeszcze szereg innych, o podobnym brzmieniu. Fani podkreślili również, że nie podoba im się to, że produkcja nie stawia na nowe twarze tancerzy. Przypominamy, że w 16. edycji zobaczymy tylko trzy nowe osoby: Piotra Musiałkowskiego, Alberta Kosińskiego oraz Magdę Tarnowską.

Kiedy rusza 16. edycja "Tańca z Gwiazdami"?

16. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zbliża się wielkimi krokami. Premiera zaplanowana jest na 2 marca 2025 roku o godzinie 19:55 na antenie Polsatu. W tej edycji o Kryształową Kulę rywalizować będzie dwanaście par, złożonych z celebrytów i profesjonalnych tancerzy.

Kto zatańczy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami":

Maciej Kurzajewski (dziennikarz) i Lenka Klimentova

(dziennikarz) i Grażyna Szapołowska (aktorka) i Jan Kliment

(aktorka) i Magdalena Narożna (piosenkarka) i Piotr Musiałkowski

(piosenkarka) i Maria Jeleniewska (influencerka) i Jacek Jeschke

(influencerka) i Blanka Stajkow (wokalistka) i Mieszko Masłowski

(wokalistka) i Adrianna Borek (artystka kabaretowa) i Albert Kosiński

(artystka kabaretowa) i Filip Gurłacz (aktor) i Agnieszka Kaczorowska

(aktor) i Magda Mołek (dziennikarka) i Michał Bartkiewicz

(dziennikarka) i Ola Filipek (dziennikarka RMF FM) i Wojciech Kucina

(dziennikarka RMF FM) i Cezary Trybański (koszykarz) i Izabela Skierska

(koszykarz) i Michał Barczak (aktor) i Magda Tarnowska

(aktor) i Tomasz Wolny (dziennikarz) i Daria Syta

W roli prowadzących ponownie zobaczymy Krzysztofa Ibisza i Paulinę Sykut-Jeżynę. Program będzie emitowany w niedzielne wieczory o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.

Warto dodać, że w tej edycji na parkiet powrócą znani tancerze, tacy jak Agnieszka Kaczorowska, Lenka Klimentova i Jan Kliment. Zabraknie natomiast Hanny Żudziewicz, Michała Kassina oraz Michała Danilczuka, którzy na ten moment zakończyli współpracę z programem.

