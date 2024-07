Wybierając ubezpieczenie turystyczne na narty, należy sprawdzić, jaką cenę kosztów leczenia ma firma ubezpieczeniowa. Trzeba też rozważyć ofertę pod względem następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenie od kosztów ratowniczych, OC dla narciarzy oraz assistance.

Wyjeżdżając na narty, trzeba się liczyć z wieloma potencjalnymi zagrożeniami. Ruszając w taką podróż, warto więc się ubezpieczyć. Wielu Polaków wykupuje polisę narciarską, ale wielu ma problem z jej dobrym wyborem.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Podczas wyjazdu za granicę ubezpieczenie kosztów leczenia jest niezbędne, zwłaszcza gdy uprawia się sporty zimowe. Na nartach bardzo łatwo o kontuzję, a zakup leków lub pobyt w szpitalu poza obrębem kraju wiążą się z ogromnymi kosztami. Tylko leczenie nagłych chorób jest zwracane przez ubezpieczyciela. Kuracja schorzeń przewlekłych, takich jak astma czy cukrzyca, jest w zakresie chorego. Warto więc zadbać o polisę, która uwzględnia leczenie chorób przewlekłych. Wiąże się to jednak ze znaczną dopłatą do ubezpieczenia. Należy też pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zwraca koszty leczenia w jednostkach, które są odpowiednikiem polskiej służby zdrowia. Ale w niektórych krajach, za takie leczenie trzeba zapłacić niewielką kwotę, mimo posiadania karty EKUZ. Warto wziąć to pod uwagę przy wyjeździe do małych, górskich miejscowości.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Podczas zjazdów ze stoku łatwo o wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu. Posiadanie ubezpieczenia pozwoli uzyskać zwrot kosztów poniesionych w wyniku kontuzji. Należy wziąć pod uwagę kwotę, która za tym stoi oraz warunki spłaty. W przypadku złamania nogi lub ręki wypłacane pieniądze zależą od oszacowania skutków wypadku. Decyzję o tym podejmuje komisja lekarska. Wypłacany jest taki procent kwoty, w jakim stopniu wpłynęło to na zdrowie poszkodowanego. Tylko w skrajnych przypadkach (jak nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu) możliwa jest wypłata 100% odszkodowania.

Ubezpieczenie od kosztów akcji ratowniczych

Kraje najczęściej odwiedzane przez narciarzy, czyli m.in. Austria, Słowacja i Czechy, mają odpłatną formę poszukiwania zaginionego. Jeśli więc narciarz zaginie w górach, płaci całą kwotę związaną z poszukiwaniem go. Szczególnie jest to ważne, gdy do akcji poszukiwawczej dołączony zostanie helikopter. Koszty takiego poszukiwania liczone są w tysiącach euro. Ta opcja jest często uwzględniana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, więc warto wziąć to pod uwagę, wybierając daną firmę.

Odpowiedzialność cywilna dla narciarzy

Gdy przypadkiem wjedzie się w inną osobę, łatwo spowodować obrażenia jej ciała lub sprzętu. Spowodowana szkoda najczęściej jest opłacana z kieszeni sprawcy. Należy sprawdzić, czy polisa ubezpieczeniowa uwzględnia tę opcję.

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego

W warunkach zimowych nie trudno o uszkodzenie nart lub deski snowboardowej. Niektórzy ubezpieczyciele poszerzają ofertę również o buty narciarskie, kijki czy gogle. Ubezpieczenie uwzględnia też kradzież sprzętu. Jeśli zabiera się cały zestaw narciarski, dobrze jest zwrócić uwagę, czy polisa zawiera ubezpieczenie od sprzętu w swojej ofercie.

Assistance – pełna opieka w czasie wyjazdu

W przypadku ubezpieczenia turystycznego na narty, assistance oferuje pełną opiekę w czasie wyjazdu. Zapewnia całodobowy dyżur telefoniczny, wsparcie w przypadku kradzieży dokumentów, pomoc tłumacza oraz informacje podróżne. Assistance jest obowiązkowym pakietem każdego ubezpieczenia turystycznego, jednak dobrze jest mieć możliwość poszerzenia oferty wedle swoich wymagań.