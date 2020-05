Kto i kiedy dostanie 1000 zł na wakacje? Minister o szczegółach bonu turystycznego!

Coraz więcej wiadomo o bonie turystycznym, czyli 1000 zł na wakacje! O szczegółach rządowego projektu mówił w czwartek w radiu Tok FM wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Co zdradził?

Branża turystyczna jest tą, która jako jedna z pierwszych odczuła krysys wywołany przez epidemię koronawirusa. Pomóc jej choć częściowo pokryć straty ma tzw. bon turystyczny, czyli 1000 zł dopłaty na wakacje dla osób, które spędzą je w Polsce. Bony mają trafić do pracujących Polaków, ale ci muszą spełniać odpowiednie warunki. Dużo zależeć też będzie od pracodawców. Kiedy i kto może się spodziewać bonów turystycznych - 1000 zł dopłaty na wakacje w Polsce? Zobaczcie!

Kiedy 1000 zł na wakacje, czyli bon turystyczny?

W środę premier Mateusz Morawiecki i minister Łukasz Szumowski mówili podczas konferencji prasowej o kolejnych etapach odmrażania gospodarki. Już w poprzednim etapie otwarto ponownie hotele, od najbliższego poniedziałku będą mogły być otwarte również restauracje. A to oznacza, że wyłączona przez epidemię branża turystyczna może powoli wracać do życia.

By zachęcić Polaków do spędzenia wakacji w kraju i pomóc im w tym finansowo, rząd przygotowuje tzw. bon turystyczny, czyli 1000 zł do wydania na wyjazdy i atrakcje turystyczne na terenie kraju. Razem ma to być duży zastrzyk pieniędzy dla polskiej turystyki - szacuje się, że program może kosztować nawet 7 mld zł.

Dla kogo 1000 zł na wakacje?

Według projektu pieniądze mieliby otrzymać wszyscy pracownicy etatowi (zatrudnieni na umowę o pracę) zarabiający do średniej krajowej, czyli poniżej ok. 5200 zł brutto. Pieniędzy nie dostaliby więc zatrudnieni na inne umowy - np. zlecenia.

Ale uwaga, jest jeszcze jeden warunek. Bon dzieli się na dwie części - 100 zł w ramach premii ma dać pracownikowi pracodawca, a pozostałe 900 zł dopłacić ma państwo. W większych firmach 100 zł może pochodzić z zakładowych funduszy socjalnych. A co jeśli np. pogrążonego w kryzysie pracodawcy nie stać na 100 zł dla pracowników i nie będzie w stanie ich zapłacić? Jak wyjaśnił przedstawiciel ministerstwa, wtedy rząd nie dopłaci pieniędzy. Dlatego zachęcał, by pracownicy negocjowali w tej sprawie z pracodawcami.

1000 zł na wakacje, jak to będzie wyglądać?

Bon turystyczny ma być wydawany w formie kart płatniczych. Jak mówił wiceminister rozwoju, będzie możliwy do wykorzystania przez małżonków, czy dzieci. Bon będzie można wydać tylko w branży turystycznej, ale hotele czy pensjonaty będą mogły pakietować usługi - np. z wypożyczalniami sprzętu, czy organizatorami wycieczek.

Bon turystyczny, kiedy?

Kiedy pracownicy dostaną 1000 zł bonu na wakacje? Wiceminister Gut-Mostowy zapewniał w Tok FM, że bon turystyczny będzie do wykorzystania jeszcze w tym roku. Jego zdaniem projekt ustawy w stej sprawie ma być przegłosowany w ciągu kilku tygodni.

Ja bym bardzo chciał żeby te środki jak najszybciej znalazły sie na rynku, mam nadzieję, że na lipiec-sierpień można by to było wprowadzić - mówił Gut-Mostowy w Tok FM.

Tymczasem zdaniem Andrzeja Kindlera, wiceprezesa Polskiej Izby Turystyki, branża raczej nie skorzysta z bonu w tym roku.

- Szacujemy, że ten bon w praktyce będzie do wykorzystania w przyszłym roku, bo zanim przejdą wszystkie kwestie prawne, zanim zostanie ten mechanizm uruchomiony, (...) to widzę małą szansę, żebyśmy w tym roku mogli już z tego bonu skorzystać na ten sezon turystyczny - mówił Kindler, również w Tok FM.

