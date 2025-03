2 marca na antenie Telewizji Polskiej zadebiutował pierwszy odcinek 7. edycji "Sanatorium miłości". Program, który od lat cieszy się dużą popularnością, ponownie prowadzi Marta Manowska, pomagając seniorom w poszukiwaniu miłości. Tym razem twórcy postanowili wprowadzić istotną zmianę - uczestnicy nie wyjechali w góry, lecz do Mikołajek na Mazurach. Niestety, nowy sezon spotkał się z ogromną falą krytyki.

Nowy sezon programu "Sanatorium miłości" wzbudził sporo kontrowersji wśród widzów. Fani show zwrócili uwagę na istotny szczegół, który ich zdaniem odbiera programowi autentyczność - lokalizacja nagrań. Wielu z nich zauważyło, że obiekt, w którym przebywają uczestnicy, nie przypomina prawdziwego sanatorium, a jedynie standardowy hotel.

Fajni ludzie, ale to żadne sanatorium, tylko zwykły hotel. Program traci przez to główny zamysł, kto to wymyślił?

- skomentowała jedna z widzek.