Agata Rubik spełnia amerykański sen z mężem i córkami. Influencerka niedawno zamieszkała w Miami z Piotrem Rubikiem, Heleną i Alicją. Przeprowadzka ekscytuje zarówno gwiazdy, jak i fanów. Jednak nie wszystko układa się po myśli celebrytki. Agata Rubik zdała już relację z problemów, jakie pojawiły się w trakcie remontu nowego apartamentu na Florydzie. Jej pociechy muszą też przyzwyczaić się do nauki w innym kraju. Teraz okazało się, że żona słynnego kompozytora cierpi na anemię. Doświadczenie z miejscową służbą zdrowia nie było zbyt przyjemne.

Niemal codziennie Agata Rubik sięga po telefon, żeby opowiedzieć internautom o swoim kolejnym dniu w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda amerykańskie życie influencerki? Powodów do zadowolenia nie brakuje, ale na horyzoncie pojawiają się już także pierwsze problemy. Celebrytka zdradziła, że z jej zdrowiem nie jest w porządku i powinna zadbać o siebie. Przy okazji przyznała, że opieka zdrowotna za oceanem jest bardzo droga.

Jak przekazała Agata Rubik, za badania pod kątem anemii trzeba zapłacić ponad półtora tysiąca złotych, natomiast wdrożenie odpowiedniego leczenia to już koszt ponad trzech tysięcy złotych!

A tak z innej beczki, podczas ostatnich badań z krwi wyszła mi konkretna anemia. Paulina (nasza kochana dietetyczka) zasugerowała wlewki z żelaza. Faktycznie sprawy zdrowotne są tu CHOLERNIE drogie, dlatego ubezpieczenie to MUST HAVE. Badania krwi pod kątem anemii kosztują w prywatnej firmie 399 dolarów, a wlewka z żelazem 800 dolarów — ujawniła.