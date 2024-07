Deska snowboardowa może mieć długość od 95 cm do ponad 180 cm. Jej długość powinna być dobierana indywidualnie do wzrostu i wagi osoby, która będzie z niej korzystała. Właściwy dobór deski do wzrostu jest szczególnie istotny w przypadku początkujących snowboardzistów, którzy dopiero zaczynają kształtować swój styl jazdy i preferencje dotyczące różnych parametrów deski.

Reklama

Długość deski snowboardowej dla kobiet o różnym wzroście

Deski dla kobiet są zazwyczaj trochę krótsze niż deski męskie. Oprócz wzrostu należy uwzględnić też wagę snowboardzistki.

Kobiety o wzroście niższym niż 155 cm powinny wybierać deski o długości od 140 do 149 cm. Jeśli ważą przy tym mniej niż 40 kg mogą jeździć na deskach, które mają 140-143 cm. Jeśli ich waga przekracza 70 kg na – deskach o długości 149 cm.

Zobacz także

Kobiety o wzroście od 155 do 165 cm mogą jeździć na deskach o długości od 142 do 152 cm. Jeśli ważą mniej niż 40 kg mogą jeździć na deskach, które mają 142-144 cm. Jeśli ich waga przekracza 70 kg – na deskach o długości 149-152 cm.

Dla kobiet o wzroście 165-175 cm odpowiednie są deski o długości 146-153 cm. Długość także w tym przypadku zależy od wagi. Najkrótsze deski odpowiednie są dla osób o wadze niższej niż 40 kg, najdłuższe dla tych, które ważą więcej niż 70 kg.

Kobiety o wzroście wyższym niż 175 cm powinny wybrać deskę o długości od 148 cm do 155 cm.

Długość deski snowboardowej dla mężczyzn o różnym wzroście

Mężczyźni o wzroście niższym niż 155 cm powinni wybierać deski o długości od 145 do 158 cm. Jeśli ważą mniej niż 40 kg mogą jeździć na deskach, które mają 144-150 cm. Jeśli ich waga przekracza 90 kg – na deskach o długości 158 cm i więcej.

Mężczyźni o wzroście od 155 do 170 cm powinni wybierać deski o długości od 150 do 160 cm. Jeśli ważą mniej niż 40 kg mogą jeździć na deskach, które mają do 150 cm. Jeśli ich waga przekracza 90 kg – na deskach o długości 160 cm i więcej.

Mężczyźni, którzy mają od 165 do 185 cm wzrostu, mogą jeździć na deskach o długości od 155 do 162 cm. Jeśli ważą mniej niż 50 kg mogą jeździć na deskach, które mają do 155 cm. Jeśli ich waga przekracza 90 kg – na deskach o długości 161 cm i więcej.

Mężczyźni, którzy mają więcej niż 190 cm wzrostu, mogą wybierać najdłuższe deski, takie, które mają od 160 cm wzwyż. W tym przypadku od dokładnej długości deski także decyduje waga: im jest wyższa, tym deska powinna być dłuższa.