Klaudia Janas, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy serialu „Na sygnale”, przechodzi obecnie przez wyjątkowo trudny czas. W mediach społecznościowych poinformowała o śmierci swojego ukochanego ojca, który od ponad trzech lat walczył z glejakiem – jednym z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Aktorka, znana nie tylko z ról telewizyjnych, ale także z odwagi w mówieniu o ważnych sprawach społecznych, opublikowała poruszający wpis, który natychmiast poruszył serca jej fanów i obserwatorów.

Ojciec Klaudii Janas zmagał się z glejakiem przez ponad trzy lata. W tym czasie aktorka aktywnie wspierała go, angażując się w organizowanie zbiórek na jego leczenie. Robiła wszystko, by zapewnić mu dostęp do najnowszych terapii i jak najlepszej opieki medycznej. Publicznie apelowała o pomoc i pokazywała, jak trudna i kosztowna jest walka z tą chorobą.

We wrześniu ubiegłego roku sytuacja zdrowotna ojca Klaudii uległa pogorszeniu. Aktorka oraz jej siostra, Aleksandra Janas, opisały w mediach społecznościowych dramatyczne warunki, w jakich leczył się ich ojciec w jednym z radomskich szpitali. Publicznie zarzuciły placówce zaniedbania, brak empatii i nieludzkie traktowanie pacjentów:

Zalała nas fala informacji, zdjęć, linków odnośnie do tego, co dzieje się w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. My głównie opieramy się na historii i na tym, co przydarzyło się mojemu tacie, który choruje na glejaka wielopostaciowego czwartego stopnia. Żeby nie być gołosłowną, napisałam maila do Ministerstwa Zdrowia, do Rzecznika Praw Pacjenta i do Mazowieckiego Specjalistycznego Szpitala w Radomiu, zgłaszając skargę, zamieszczając tam dowody w postaci zdjęć, w jakich warunkach i w jaki sposób był traktowany mój ojciec

- informowała aktorka jesienią ub. r.