Kino na Leżakach, które odbywa się na świeżym powietrzu w nadmorskich miejscowościach turystycznych i miastach Polski centralnej jest całkowicie bezpłatne. Ponad sześćdziesiąt seansów zaplanowano w prawie trzydziestu miejscowościach, wśród których znalazły się między innymi Chałupy, Władysławowo, Częstochowa, Kraków, Koszalin, Łeba, Zamość czy Jarosławiec. Na widzów czekać będzie prawie czterysta pięćdziesiąt leżaków, a także liczne atrakcje przygotowane przez Organizatorów i Partnerów wydarzenia.

Kino na Leżakach! Moc wakacyjny atrakcji

Głównym daniem są oczywiście filmy. Tych w tegorocznym repertuarze będzie aż dziesięć. Podczas Kina na Leżakach 2024 widzowie będą mogli nadrobić rodzime komediowe hity. Od “Piep*zyć Mickiewicza” z Dawidem Ogrodnikiem w roli niesfornego belfra, przez kolejną odsłonę hitowej serii - “Kogel Mogel 5”, po komedię romantyczną o dojrzałym uczuciu: “Miłość jak miód”. Ponadto w repertuarze tegorocznej edycji wydarzenia znalazły się takie tytuły jak “Wariaci” Jana Jakuba Kolskiego, “Zołza” z Małgorzatą Kożuchowską o jednej z najpopularniejszych polskich scenarzystek, a także lekkie przeboje w rodzaju “Masz ci los”, “Alibi.com 2” i “Ślub doskonały”. Harmonogram projekcji dodatkowo uzupełniają “Sonata” z Małgorzatą Foremniak i Jerzym Stuhrem oraz “Jak ukradłem 100 milionów” z Michałem Żebrowskim, Mateuszem Damięckim i Małgorzatą Sochą. Dobór prezentowanych tytułów jest lekki i wesoły, sprzyjający wakacyjnemu relaksowi w ciepłe letnie noce. To idealna okazja, żeby nadrobić filmowe zaległości i śmiać się do rozpuku w malowniczych okolicznościach przyrody.

Filmowe hity to oczywiście nie wszystko. Firma Kinads Media wraz z Partnerami Kina na Leżakach 2024 zapraszają na konkursy Happy Seats (gdzie pod losowo wybranymi leżakami ukryto nagrody-niespodzianki dla widzów), a także do udziału w licznych atrakcjach, które Partnerzy będą oferowali na swoich stoiskach. W tym roku są to: Orlen, Oxford, Bake Rolls, Knoppers, Duda, Klima-Therm, Winiary, Żywiec Zdrój, a także ING Bank Śląski. Na terenie wydarzenia na widzów czekać będą foodtrucki oraz słodki i słony sampling, idealny do przegryzienia podczas wieczornego seansu.

Kino na Leżakach 2024, kolejny raz organizowane przez Kinads Media i Foto-Art Media, ruszy już w czerwcu i potrwa do końca wakacji. Na seansach warto zjawić się wcześniej, by zająć najlepsze miejsce i wziąć udział w konkursach, a także móc sprawdzić przed rozpoczęciem projekcji, jakie atrakcje przygotowali dla widzów Partnerzy wydarzenia. Do zobaczenia na pokazach wakacyjnych hitów!

