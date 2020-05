Rząd planuje dla Polaków bony turystyczne na wakacje, które mają zachęcić do spędzania urlopu w kraju. Tym samym chce wspierać Polską gospodarkę i minimalizować ryzyko ponownego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że program 1000 plus mógłby objąć nawet 7 milionów Polaków i byłby realnym wsparciem dla rodzin, które planują odpoczynek w kraju. Kto będzie mógł się ubiegać o bon turystyczny i na jakich zasadach będzie wypłacany?

Kto ma szansę na bon turystyczny 1000 plus?

Bon turystyczny 1000 plus ma na celu wsparcie dla polskiej branży turystycznej i jest przeznaczony dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, którzy zarabiają nie więcej niż 5227 złotych brutto. To oznacza, że z wsparcia może skorzystać nawet 7 milionów Polaków. Bon turystyczny ma być w 90% finansowany z budżetu państwa, a 10 % to wkład pracodawcy.

Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców, bo ten rok nie jest rokiem na to, żeby zmuszać pracodawców do wzmożonych wydatków, dlatego w tym roku taki bon będzie w 90 procentach sfinansowany z budżetu państwa, a 10 procent to będzie wkład własny pracodawcy – powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz.

W jaki sposób bon turystyczny będzie wypłacany?

Jak informuje serwis money.pl bon turystyczny miałby być wypłacany osobom, które spełniły warunki za pomocą karty przedpłaconej. Dzięki temu będzie można płacić za noclegi i usługi turystyczne również elektronicznie. Bon można wykorzystać jedynie w Polsce!

East News

W tym roku nad Bałtykiem mogą być tłumy! Wiele osób odwołało wakacje za granicą.