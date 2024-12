Wybrano najpiękniejszą choinkę na świecie. Jest w Polsce!

Polacy szczególnie dbają o atmosferę świąt Bożego Narodzenia, nawet gdy brakuje śniegu. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że bożonarodzeniowe jarmarki regularnie są doceniane przez zagraniczne media. Ostatnio w rankingu Best Christmas Markets in Europe pierwsze miejsce zajął Gdańsk. By poczuć magię świąt, turyści chętnie odwiedzają także jarmarki we Wrocławiu oraz Krakowie. Niedawno magazyn „Time Out” stworzył zestawienie najpiękniejszych choinek na świecie i również docenił nasz kraj. Na pierwszym miejscu znalazło się drzewko, które zdobi jeden z polskich rynków.

Magazyn „Time Out” uznał krakowską choinkę za najpiękniejszą na świecie

Krakowska choinka, zdobiąca Rynek Główny, została uznana za najpiękniejsze świąteczne drzewko na świecie. Tytuł przyznał renomowany magazyn "Time Out", który od lat ocenia i promuje najciekawsze atrakcje oraz wydarzenia w miastach na całym globie. W najnowszym zestawieniu choinka z Krakowa wyprzedziła ikoniczne drzewko przy Rockefeller Center w Nowym Jorku, co stanowi wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego miasta.

Jurorzy magazynu „Time Out” byli pod wrażeniem nie tylko samego wyglądu krakowskiej choinki, ale także wyjątkowej atmosfery, jaką tworzy na Rynku Głównym. Drzewko zostało ozdobione bogatymi, kolorowymi dekoracjami, które nawiązują do polskich tradycji bożonarodzeniowych. Szczególne uznanie zdobyły subtelne oświetlenie i starannie dobrane ornamenty, które harmonijnie komponują się z zabytkową architekturą Krakowa. W uzasadnieniu redakcji możemy przeczytać, że krakowska choinka jest „klejnotem koronnym” słynnego w centrum dawnej stolicy Polski „uroczego jarmarku świątecznego”.

Jan Graczynski/East News

Choinka z Krakowa stanęła w jednym szeregu z najbardziej rozpoznawalnymi świątecznymi drzewkami na świecie. Wyprzedzając słynne drzewko z Nowego Jorku, Kraków zyskał jeszcze większy rozgłos na arenie międzynarodowej. Jak podkreślił magazyn „Time Out”, wybór opierał się na estetyce, atmosferze oraz nawiązywaniu do lokalnych tradycji, co było kluczowym kryterium oceny. Autorzy zestawienia uznali, że krakowskie drzewko idealnie pasuje do miasta, które jest „piękne jak z pocztówki”.

Jan Graczynski/East News

Magazyn „Time Out” w rankingu umieścił także m.in. choinkę stojącą na wileńskim Placu Katedralnym, która w grudniu jest „jedną z największych atrakcji turystycznych Litwy”. Oprócz niej uwagę redakcji zwróciły również bożonarodzeniowe drzewka we włoskiej Umbrii, w Nowym Jorku, Rio de Janeiro, Meksyku i Madrycie.

