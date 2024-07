Ubezpieczenie zdrowotne na terytorium UE należy się nam jako jej obywatelom, o ile tylko mamy ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie obejmuje jednak wszystkiego, co może się nam przydarzyć. Jeśli planujemy wyjazd zagraniczny, warto pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd zagraniczny

Ubezpieczenie zdrowotne przyda się, jeśli w trakcie tymczasowego wyjazdu za granicę zachorujemy – czy to na urlopie, czy w czasie podróży służbowej, podczas wyjazdu do pracy tymczasowej lub na studia. Oferta ubezpieczeń wyjazdowych jest bardzo szeroka. Wybierając ubezpieczenie warto wziąć pod uwagę ryzyko, jakie wiąże się z wyjazdem – z naszą odpornością czy uprawianym sportem.

Ubezpieczenie zdrowotne w UE

Jeśli zachorujemy podczas wyjazdu na terytorium UE, to jako obywatele Unii mamy prawo do leczenia tak, jak obywatele danego kraju – pod warunkiem, że posiadamy ubezpieczenie w Polsce, w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podczas wyjazdu warto mieć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). O jej wydanie należy zwrócić się do NFZ. Stanowi ona dowód podlegania ubezpieczeniu w jednym z krajów UE, a jej posiadanie znacznie uprości płatności i procedury zwrotu kosztów leczenia.

Jeśli nie mamy przy sobie karty lub placówka nie podlega pod system EKUZ, wówczas i tak nie można nam odmówić leczenia. Możemy jednak być zobligowani do poniesienia kosztów leczenia, które nie będą podlegać zwrotowi, jeśli placówka opieki zdrowotnej nie należy do systemu EKUZ.

Trzeba jednak pamiętać, że karta nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych ani kosztów powrotu do kraju, co może być przydatne w przypadku poważnego zachorowania lub odniesienia poważnych obrażeń. Jeśli więc planujemy wyjazd związany z dużym ryzykiem, np. w związku z uprawianym sportem, wówczas warto wykupić osobne ubezpieczenie.

EKUZ nie obejmuje również planowego leczenia na terytorium UE. W przypadku skorzystania z prywatnej opieki zdrowotnej również nie będziemy mogli ubiegać się o zwrot leczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne poza UE

Jeśli wyjeżdżamy do kraju który nie należy do UE, należy w każdym wypadku wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Jego cena zależna będzie od ubezpieczyciela, wybranej przez nas opcji i długości wyjazdu. Zasadniczo im dalej wyjeżdżamy, tym wyższy będzie koszt ubezpieczenia. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę ryzyko związane z konkretnym krajem – np. specyficzne dla danego miejsca choroby, a także koszt opieki zdrowotnej. Np. w USA koszty te są bardzo wysokie. Jeśli się nie ubezpieczymy – będziemy musieli samodzielnie ponieść koszty leczenia podczas wyjazdu.

