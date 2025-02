Agnieszka Rylik niedawno opisała swój dramat w mediach społecznościowych, a teraz udzieliła wywiadu w "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedziała o szczegółach swojej choroby. Sportsmenka nie ukrywa, że w tej trudnej sytuacji największym wsparciem jest jej córka. Wspominając o Marysi, nie mogła powstrzymać łez.

Agnieszka Rylik przyszła na świat 21 stycznia 1974 roku w Kołobrzegu. To polska pięściarka, kickbokserka, dziennikarka i osobowość medialna. Karierę sportową rozpoczęła od kickboxingu, zdobywając czterokrotnie tytuł mistrzyni świata oraz trzykrotnie mistrzyni Europy.

Po zakończeniu kariery sportowej Rylik zaangażowała się w media, pracując jako reporterka i prezenterka telewizyjna. Wystąpiła w filmach, takich jak "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" (2016) oraz "Botoks" (2017). W 2017 roku wydała również autobiografię pt. "Nokaut".

W ostatnim czasie Agnieszka Rylik zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, głównie związanymi z kręgosłupem, co znacząco wpłynęło na jej życie zawodowe i prywatne. W mediach podzieliła się informacjami o swojej trudnej sytuacji.

2 lutego Agnieszka Rylik udzieliła telefonicznego wywiadu dla "Dzień dobry TVN", w którym wyjawiła, że w ostatnim czasie jej stan zdrowia znacząco się pogorszył. Od dwóch lat sportsmenka leży w łóżku.

W dalszej części rozmowy sportsmenka ze szczegółami opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych, które niestety utrudniają jej codzienne funkcjonowanie.

Największy problem to z kręgosłupem. Zaczęły mi drętwieć nogi, straszne bóle, nie mogłam prawie chodzić, nie mogłam się schylić. Okazało się, że mam przepukliny, połamane kręgi. Trochę to trwało, zanim udało się doprowadzić do operacji. Myślałam, że będzie dobrze, miałam lepszą stabilizację. I nagle przyszło pogorszenie. Zaczęłam mieć stany bólowe, których nie miałam wcześniej. Czasami jest tak, że nie mogę wstać czy się schylić

Ze względu na brak ubezpieczenia zdrowotnego, Agnieszka Rylik musiała zrezygnować z rehabilitacji, która mogłaby poprawić jej stan zdrowia.

Do rozmowy włączyła się również córka Agnieszki Rylik, Marysia.

Agnieszka Rylik wspominając o wsparciu córki, zalała się łzami.

Gdyby nie córka, to nie wiem, co by było. Kiedy jest źle, to mówi mi, że jestem jej ulubionym człowiekiem. Mam dla kogo żyć

- wyznała Agnieszka Rylik, która nie mogła powstrzymać łez