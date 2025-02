Sport jest nieodłącznym elementem życia Anny i Roberta Lewandowskich. Nic więc dziwnego, że tą miłość chcą również zaszczepić u swoich córek Klary i Laury. Jak wiadomo, ich starsza pociecha od przedszkola uczy się jazdy na nartach, a teraz miała kolejną szansę, by podszlifować swoje umiejętności. Dumni rodzice zabrali swoje pociechy na stok narciarki. Tylko spójrzcie na ich urocze stroje!

Anna i Robert Lewandowscy zabrali córki na narty

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce. Robert, wybitny piłkarz oraz Anna, mistrzyni karate, trenerka fitness i przedsiębiorczyni, tworzą zgrane małżeństwo od 2013 roku. Owocem ich miłości są dwie córki: Klara i Laura. Ostatnio dumni rodzice postanowili zabrać swoje pociechy w góry, by wspólnie pojeździć na nartach.

Trzeba przyznać, że Klara i Laura wyglądały przesłodko w swoich narciarskich strojach, które jednak były dość kosztowne. Sama kurtka marki Bogner to koszt ok. 2,5 tysiąca złotych, a spodnie warte są ok. 1700 złotych. Natomiast kask marki Rossingnol kosztuje około 360 złotych.

Klara Lewandowska jeździ na nartach już od przedszkola

Jak wiadomo, starsza córka pary rozpoczęła naukę jazdy na nartach już w przedszkolu, gdy mieszkała w Niemczech. Polski piłkarz był wówczas zawodnikiem Bayernu Monachium, a jego córka jeździła wtedy z dziećmi z przedszkola na stok niedaleko miasta. W tym roku Klara skończy 8 lat i zapewne już śmiga na nartach.

Dostałam setki pytań o narty w przedszkolu. Mamy 50 min w góry od Monachium. Tutaj niektóre przedszkola proponują zajęcia dodatkowe np. basen, czy narty z instruktorami. Dzieci wyjeżdżały rano na zajęcia, a wracały ok. 15:30. To były zajęcia trwające 5 dni — pisała Anna Lewandowska w sieci w 2022 r.

Aukcja Lewandowskich na WOŚP rozbiła bank

Anna i Robert Lewandowscy aktywnie wsparli również 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizując własne aukcje charytatywne. Robert Lewandowski zaoferował dwa bilety na mecz FC Barcelony oraz możliwość uczestnictwa w treningu drużyny dzień po spotkaniu. Ta propozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a zwycięzca licytacji zapłacił za nią 272 tysiące złotych.

Anna Lewandowska przekazała na aukcję miejsce na swoim majowym obozie treningowym "Camp by Ann", który odbędzie się w Dojo Stara Wieś. Licytacja zakończyła się kwotą przekraczającą 33 tysiące złotych.

Obie aukcje Lewandowskich znacząco przyczyniły się do sukcesu tegorocznego finału WOŚP, podczas którego zadeklarowana kwota zebrana na koniec dnia wyniosła 178 531 625 złotych.

