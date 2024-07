Zgodnie z tradycją pierwszy taniec na weselu powinien być zatańczony przez młodą parę. Jest to symboliczne rozpoczęcie przyjęcia i wspólnej zabawy. Dopiero po pierwszym tańcu na parkiet zaprasza się resztę gości.

Pierwszy taniec to dla wielu nowożeńców bardzo istotny element wesela. Niektóre pary biorą przed ślubem profesjonalne lekcje tańca specjalnie na tę okazję.

Piosenki na pierwszy taniec: polskie czy zagraniczne?

Tradycyjne nagrania wybierane na pierwszy taniec weselny to tak zwane piosenki wolne – nastrojowe ballady i utwory o miłości. Ze względu na romantyczny charakter uroczystości, pary rzadko decydują się na inny repertuar. Często stają jednak przed dylematem, jaką piosenkę wybrać: polską czy zagraniczną. Utwór po polsku warto wybrać wtedy, kiedy nowożeńcom zależy na podkreśleniu ważnych dla nich słów i przesłania piosenki. Z kolei zaletą piosenek zagranicznych jest dużo szerszy wybór repertuaru.

Pierwszy taniec na wesoło

Większość par młodych podchodzi do pierwszego tańca na poważnie – wybierają kroki w rytmie walca angielskiego czy wiedeńskiego, a odważniejsi decydują się na tango lub rumbę. Tymczasem furorę w ostatnich latach robi pierwszy taniec na wesoło. Podkładem do takiego układu jest zazwyczaj miks piosenek popularnych – od rapu do disco polo. Młodzi nie tylko tańczą, ale także odgrywają mini scenki. Nieodłącznym elementem pierwszego tańca na wesoło są rekwizyty, na przykład wałek do ciasta, okulary przeciwsłoneczne i śmieszne nakrycia głowy.

Atrakcje na pierwszy taniec: zimne ognie, bańki mydlane, confetti

Podczas pierwszego tańca goście weselni zazwyczaj stoją tylko wokół parkietu i podziwiają parę młodą. Ciekawym pomysłem na większe zaangażowanie weselników jest zapewnienie dodatkowych atrakcji. Najpopularniejsze z nich to zimne ognie, bańki mydlane i confetti. Niezbędne akcesoria należy rozdać gościom wcześniej (można je na przykład położyć obok każdej winietki). Kiedy nowożeńcy rozpoczynają taniec, goście odpalają zimne ognie, dmuchają bańkami czy otwierają tuby z confetti. Gwarantuje to nie tylko świetną zabawę dla wszystkich, ale także piękne ujęcia na fotografiach.

Pokaz zdjęć podczas pierwszego tańca

Nowoczesne sale weselne są wyposażone w rzutniki do wyświetlania filmów i zdjęć. Można to wykorzystać także podczas pierwszego tańca. W czasie kiedy młoda para tańczy, na ekranie mogą pojawiać się ich zdjęcia z dzieciństwa, wspólnych wakacji i innych ważnych chwil spędzanych razem. Prezentacja tego typu na pewno dostarczy wielu wzruszeń rodzinie. Dodatkowo jest to dobra opcja dla nieśmiałych nowożeńców – pokaz zdjęć częściowo odwróci uwagę gości od układu tanecznego, który może okazać się nieidealny.