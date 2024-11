Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub w sierpniu, a cała uroczystość wyglądała naprawdę magicznie i była zaplanowana w każdym calu. Para młoda mogła liczyć na wiele wsparcia i ciepłych słów od bliskich, przyjaciół i znajomych. Podczas wesela było przygotowanych wiele atrakcji, a jedną z niespodzianek był... muzyczny występ na żywo. Teraz koleżanka Roxie - Anastazja Maciąg zdradziła, co działo się w tym magicznym dniu.

Ślub i wesele Roksany Węgiel oraz Kevina Mgleja był tematem numer jeden w mediach przez długie tygodnie. Podczas ceremonii i weselnej zabawy wiele się działo, a żaden element nie był przypadkowy. Co ciekawe, na weselu pojawiła się finalistka trzeciej edycji "The Voice Kids"- Anastazja Maciąg, która jak się okazuje znała się wcześniej z Roksaną i Kevinem. Wokalistka zaśpiewała dla pary młodej swój utwór "Moment", który Kevin i Roksana bardzo lubią. Teraz przed naszą kamerą zdradziła, z jaką reakcją na jej wystąpienie się spotkała.

To był mój prezent dla nich. Kiedy poznałam się z Kevinem, a znałam już Roksanę podeszliśmy do siebie i ja mówię; Boże, ja tak uwielbiam słuchać tego ''Miasta'' (utwór Roksany Węgiel - przyp. red.), a oni mówili: A my słuchamy tego ''Momentu'' (...) chciałam im zrobić niespodziankę na weselu i zaśpiewać (...) Najpiękniejszy był ich widok jak oni do siebie śpiewali i się cieszyli! To są ludzie, na których można polegać, piękne dusze

- wyjawiła Anastazja Maciąg.