Widzowie uwielbiali oglądać Kornelie i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na ekranie. Ich miłość była szczera i prawdziwa, dlatego fani programu wciąż zaglądają na ich media społecznościowe, by dowiedzieć się, co u nich słychać. Uczestnicy show właśnie wzięli ślub kościelny, a my nie możemy oderwać wzroku od ich ślubnych kadr.

Kornelia i Marek z "ŚOPW" wzięli ślub!

Kornelia i Marek wzięli udział w 10. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN, w którym zaiskrzyło między nimi już od pierwszego spojrzenia. Para świetnie się dogadywała ze sobą w programie, a widzowie mocno trzymali za nich kciuki. Jakiś czas temu para oznajmiła, że zamierzają ponownie wziąć ślub, ale tym razem kościelny. Wielkie przygotowania do uroczystości trwały, ale oni postanowili nie zdradzać dokładnego terminu ceremonii. Ostatnio Kornelia i Marek z "ŚOPW" pokazali, jak spędzają czas przed ślubem w Gdańsku, a w sobotę w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z ich wielkiego dnia.

Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oglądają swój własny ślub z programu. Para wyglądała na bardzo szczęśliwych i widać było ich wzruszenie.

Para młoda przed ślubem, oglądająca swój ślub, rzadki widok — czytamy na Instagramie.

Panna młoda zdecydowała się na nieco bardziej odważną sukienkę ślubną niż tą, co miała w programie. Kornelia miała na sobie długą kreację w stylu delikatnej księżniczki. Suknia uczestniczki show była cała pokryta srebrnym brokatem. Natomiast pan młody postawiła na klasyczny czarny garnitur i muchę.

Małżeństwo wygląda na bardzo szczęśliwe. Siostra panny młodej uchwyciła nawet kilka kadrów z ich pierwszego tańca. Widać, że ich nauka nie poszła na marne, a para młoda prezentowała się zjawiskowo na parkiecie.

Najpiękniejszy pierwszy taniec, jaki widziałam — napisała siostra Kornelii.

