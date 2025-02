Maciej Kurzajewski intensywnie przygotowuje się do swojego udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Prezenter telewizyjny, który wystąpi w parze z Lenką Klimentovą, regularnie trenuje na sali, aby jak najlepiej zaprezentować się na parkiecie. Jego starania nie umknęły uwadze fanów, a także Katarzyny Cichopek, która bacznie śledzi jego postępy.

Maciej Kurzajewski daje popis taneczny

W nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" Maciej Kurzajewski zatańczy w parze z Lenką Klimentovą, doświadczoną tancerką i choreografką. Klimentova, która wielokrotnie pojawiała się w programie jako trenerka gwiazd, tym razem ma przed sobą niełatwe zadanie – przygotowanie Kurzajewskiego do wymagających choreografii i dynamicznych układów tanecznych.

Kurzajewski podzielił się żartobliwym nagraniem z jednego z treningów na swoim profilu na Instagramie. To właśnie pod tym nagraniem napisał:

Pierwszy taniec już mamy!

Post nie przeszedł bez echa – pojawiło się mnóstwo komentarzy, w tym szczególnie istotna reakcja Katarzyny Cichopek. Aktorka i prezenterka, która od dłuższego czasu jest związana z Kurzajewskim, napisała:

Uwielbiam!

Fani zapewne wyczekują pierwszego tańca Macieja Kurzajewskiego, ale u boku Kasi Cichopek.

Maciej Kurzajewski w "Tańcu z Gwiazdami"

Maciej Kurzajewski dołącza do grona uczestników nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami", co już teraz wzbudza ogromne emocje wśród widzów i fanów programu. Prezenter telewizyjny, znany z prowadzenia popularnych formatów, tym razem stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem – taneczną rywalizacją na parkiecie. Jego partnerką została Lenka Klimentova, doświadczona tancerka i choreografka, która będzie odpowiadać za przygotowanie Kurzajewskiego do występów na żywo. Już teraz wiadomo, że dziennikarz poważnie podchodzi do treningów, spędzając długie godziny na sali, aby opanować kroki i technikę taneczną.

Udział Kurzajewskiego w programie staje się jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tej edycji, a jego występy mogą okazać się sporym zaskoczeniem, zwłaszcza że wcześniej nie był kojarzony z tańcem. Czy jego determinacja i wsparcie doświadczonej partnerki pozwolą mu osiągnąć sukces?

16. edycja "Tańca z Gwiazdami"

Już 2. marca rozpocznie się 16. edycja "Tańca z Gwiazdami", w której na parkiecie zobaczymy 12 par. Tegoroczna edycja przyniesie szereg istotnych zmian, mających na celu odświeżenie formatu i zaskoczenie widzów. Jedną z najbardziej znaczących nowości będzie wprowadzenie do repertuaru uczestników tańców ludowych, takich jak oberek czy kujawiak, co stanowi odejście od dotychczas dominujących stylów tanecznych.

Kolejną innowacją będą solowe występy gwiazd, które będą musiały zaprezentować swoje umiejętności taneczne bez wsparcia profesjonalnych partnerów. Taki format ma na celu ukazanie indywidualnych talentów uczestników oraz ich osobistego rozwoju w trakcie programu.

W sferze wizualnej program przejdzie metamorfozę poprzez odświeżenie logotypu, co ma symbolizować nowy etap w historii show i podkreślić jego unowocześniony charakter.

W składzie jury nie przewidziano zmian – oceny uczestników nadal będą wystawiane przez Iwonę Pavlović, Ewę Kasprzyk, Tomasza Wygodę oraz Rafała Maseraka. Również prowadzący pozostają bez zmian: Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna ponownie poprowadzą program.

Warto również wspomnieć o powrocie Macieja Zakliczyńskiego do roli głównego choreografa oraz objęciu przez niego funkcji drugiego reżysera programu, co może wpłynąć na jakość i różnorodność prezentowanych choreografii.

