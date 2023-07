Anna i Robert Lewandowscy pokazali swój pierwszy taniec z wesela. Fani podzieleni

Anna i Robert Lewandowscy kilka tygodni temu porzucili życie w Niemczech na rzecz słonecznej Hiszpanii. Ma to oczywiście związek z transferem polskiego piłkarza z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Piękna trenerka od czasu do czasu wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego nowego, hiszpańskiego gniazdka i tym razem pochwaliła się salonem. Fanów urzekła piękna kanapa, która chyba zdołałaby pomieścić całą drużynę piłkarską! Zobacz także: Robert Lewandowski uczy córki pływania: "Moje małe syrenki" [ZDJĘCIA] Anna Lewandowska pochwaliła się salonem w nowej willi Tego lata Anna Lewandowska wraz z mężem i córeczkami przeprowadzili się do miejscowości Sitges w Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski i jego żona już zdążyli się tam zaaklimatyzować, a ich pociechy, Laura i Klara, zaczęły niedawno nowy rok szkolny w nowym miejscu. Anna Lewandowska chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami kadrami z życia w Hiszpani i, niekiedy pokazując również wnętrza swojej nowej willi. Tym razem z podziwem patrzymy na jej salon! Widzimy w nim m.in piękne plakaty, które zaprojektowała sama trenerka! 30 minut dziennie tylko dla siebie… 🧘‍♀️ Z plakatami, które zaprojektowałam [...] można zatrzymać lato we wnętrzach na cały rok ☀️ - napisała Anna Lewandowska. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowskahpba) Zobacz także: Tak Anna Lewandowska bawiła się z okazji urodzin! Ten taniec to hit sieci [WIDEO] W...