Maciej Zakościelny, popularny polski aktor znany z ról w filmach takich jak "Kryminalni" czy "Czas honoru", występuje w obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" w parze z Sarą Janicką. Ich duet cieszy się ogromną sympatią widzów i zachwyca publiczność z odcinka na odcinek. Oboje podchodzą do wyzwań z ogromnym zaangażowaniem i pasją, a ich występy zdobywają wysokie noty od jury. Zakościelny i Janicka tym razem również nie dali o sobie zapomnieć i zatańczyli Quickstep do piosenki z filmu "Absolwent".

Maciej Zakościelny i Sara Janicka zachwycili tańcem

Jesteśmy w trakcie półfinału "Tańca z Gwiazdami". Za nami już taniec Juli Żugaj Wojciecha Kuciny, Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka oraz Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej. Jak poszło parze numer 12? Wyszło jak zawsze z klasą i zabawnie. Na parkiecie pojawił się gość specjalny Krzysztof Szczepaniak.

Półfinał to jest na prawdę szczególny moment w tym półfinale (...) Wy w tym tańcu pokazaliście, że na maksa w tym finale chcecie być (...) Oby tak dalej! - podsumował Rafał Maserak.

Wcale nie jestem zadziwiona, że tak wszyscy cię kochają jako aktora. To, co robisz to się przebija do ludzi (...) Dzisiaj bardzo się cieszę... nic tu nie było z tego, co wcześniej. To był bardzo dobrze zatańczony Quickstep i poprawnie - powiedziała Iwona Pavlović.

Para uzyskała następujące noty od jurorów:

Iwona Pavlović: 10 punktów,

Rafał Maserak: 9 punktów,

Małgorzata Socha: 10 punktów,

Tomasz Wygoda: 9 punktów.

Razem 38 punktów.

Wojciech Olkusnik/East News

Maciej Zakościelny i Sara Janicka w przygodzie w "Tańcu z Gwiazdami"

Maciej Zakościelny, choć znany głównie z aktorstwa, od dawna interesuje się tańcem. Jego wejście do "Tańca z Gwiazdami" wzbudziło wiele emocji, a widzowie niecierpliwie czekali, jak aktor poradzi sobie w nowej roli. W programie ujawnił się nie tylko jako znakomity aktor, ale też jako pełen gracji i wrażliwości tancerz, co widać w każdym kroku na parkiecie. W swoich wypowiedziach Zakościelny przyznał, że praca nad tańcem jest dla niego dużym wyzwaniem, ale też wyjątkową przyjemnością. Aktor z entuzjazmem podchodzi do każdej choreografii, a jego zaangażowanie jest zauważalne zarówno przez jurorów, jak i publiczność.

Sara Janicka, partnerka taneczna Zakościelnego, to jedna z najlepszych tancerek tej edycji programu. Jej doświadczenie i talent taneczny sprawiają, że para świetnie współgra na parkiecie. Janicka jest znana z precyzyjnego podejścia do choreografii oraz wyczucia rytmu, co w połączeniu z aktorskimi zdolnościami Zakościelnego daje spektakularne efekty. Ich wspólna energia sprawia, że każdy ich taniec to nie tylko układ choreograficzny, ale też emocjonalna opowieść. Od pierwszego występu Maciej i Sara przyciągnęli uwagę jury, które doceniło zarówno ich umiejętności techniczne, jak i interpretacyjne. Każdy kolejny odcinek pokazuje, że duet ten nie boi się podejmować nowych wyzwań i eksperymentować z różnymi stylami tanecznymi. Ich tańce, pełne emocji i precyzji, zdobywają nie tylko wysokie noty, ale też ogromne wsparcie fanów. Chemia, którą tworzą na parkiecie, jest wyczuwalna i autentyczna. Zarówno Zakościelny, jak i Janicka są zdeterminowani, by dać z siebie wszystko i dostarczyć widzom jak najlepsze widowisko. To, co wyróżnia ich na tle innych par, to nie tylko technika i talent, ale również naturalna swoboda i emocje, które przekładają się na każdy ich występ.

Czy Maciej Zakościelny i Sara Janicka sięgną po Kryształową Kulę? Odpowiedź na to pytanie zależy od kolejnych występów i wsparcia publiczności. Fani aktora oraz miłośnicy tańca są jednak przekonani, że duet ma realne szanse na finał, a nawet wygraną.

