Po 6 latach od pierwszych zaręczyn Pamela i Mateusz z "Fit Lovers" postanowili stanąć na ślubnym kobiercu. Jak można było się spodziewać, ich wesele wyglądało jak z bajki, ale nie tylko o to zadbała młoda para. Ich pierwszy taniec stał się hitem, a Pamela miała aż cztery suknie ślubne. Zakochani pokazali serię zdjęć i nagrań z tego wyjątkowego dla nich dnia.

Tak wyglądał pierwszy taniec "Fit Lovers"

"Fit Lovers" czyli Mateusz i Pamela to jedna a najbardziej wpływowych par w polskim influencing'u, która ma prawie 2 miliona obserwujących na Instagramie. We wtorek, 10 września, para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Mateusz i Pamela z "Fit Lovers" wzięli ślub w Gruzji, a na ich uroczystości nie brakowało niczego. Impreza świeżo upieczonego małżeństwa odbiła się echem w mediach, a zaledwie kilka dni po tym wydarzeniu pochwalili się swoim pierwszym tańcem. Zakochani zdecydowali się na dość nietypowy pierwszy taniec — najpierw pan młody zaśpiewał i zatańczył dla ukochanej z kolegami, a następie dołączyła do niego panna młoda z koleżankami. Oczywiście nie mogło zabraknąć podnoszeń i spektakularnych efektów specjalnych. Aż trudno uwierzyć, że udało im się przygotować takie widowisko w tak krótkim czasie.

Nie można byłoby nie wspomnieć o zjawiskowych kreacjach Pameli z "Fit Lovers". Na ślubnym kobiercu influencerka pojawiła się w sukni w kształcie księżniczki ze zjawiskowo długim trenem, ale nie tylko dół kreacji był spektakularny — gorset wysadzany diamentami również przyciągał wzrok. Kolejną kreację panna młoda zaprezentowała podczas pierwszego tańca i była to krótka sukienka na jedno ramie z wielowarstwowym dołem. Następnie podczas wspólnego tańca z rodzicami Pamela miała na sobie prostą długą sukienkę z rozcięciem na jednej nodze i zdobioną kwiatami. Na tym się jednak nie skoczyło! Ostatnia kreacja 34-latki to krótka obcisła sukienka zdobiona piórami i diamentami — mało kto by miał odwagę, by ją założyć.

Pod nagraniem małżeństwa z ich pierwszego tańca pojawiła się lawina komentarzy od internautów, którzy byli zachwyceni ich pomysłem i nie szczędzili im komplementów.

Fantastycznie wam to wyszło! jesteście niesamowici pod każdym względem!

W końcu ktoś kto umie tańczyć i nie wygląda to sztucznie!

No rozwaliliście system — piszą internauci.

