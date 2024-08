W minioną niedzielę Roksana Węgiel i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu, by powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Uroczystość do samego końca była ściśle owiana tajemnicą, ale w końcu zakochani, i ich goście, zaczęli relacjonować ten piękny dzień. Nie zabrakło także kadrów z pierwszego tańca Państwa Młodych, który... robi ogromne wrażenie! Wyglądali, jakby właśnie przygotowywali się do "Tańca z gwiazdami"!

Reklama

Tak wyglądał pierwszy taniec Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Data 25 sierpnia już na zawsze zapisze się na kartach ich wspólnej historii. To właśnie tego dnia Roksana Węgiel i Kevin Mglej zostali mężem i żoną, przysięgając przed Bogiem. Choć w rzeczywistości małżeństwem zostali już na początku tego roku, decydując się na skromną ceremonię w urzędzie, od początku powtarzali, że ślub kościelny jest dla nich niezwykle ważny.

Instagram @michalkassin

19-latka nie zdradzała szczegółów uroczystości, jednak mówiło się, że i sami goście lokalizację mieli poznać w ostatnim momencie! W końcu, w minioną niedzielę, Roxie i Kevin powiedzieli sobie "tak" w otoczeniu najbliższych oraz plejady gwiazd, które w najlepsze bawiły się na weselu. To właśnie dzięki nim mogliśmy przyjrzeć się, jak wyglądał pierwszy taniec Państwa Młodych. Ci byli bowiem bardzo zajęci i stosunkowo późno zaczęli dzielić się pierwszymi kadrami. Tymczasem urywki pokazali m.in. artystka Veira, stylista Konrad Sławiński czy Maksymilian Malarz.

Pierwszy taniec Roxie Węgiel i Kevina Mgleja Instagram@maksymilian_malarz

Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że zakochani zatańczyli do piosenki Lany Del Rey "Young and Beautiful". Jak już wcześniej było wiadomo, nad choreografią miał czuwać Michał Kassin, czyli programowy partner Roxie z "Tańca z gwiazdami". Nie brakowało więc obrotów, uniesień czy akrobacji. Cały układ wyglądał, jakby właśnie był przygotowywany do tanecznego show!

Pierwszy taniec Roxie Węgiel i Kevina Mgleja Instagram@veiraofficial

W pewnym momencie Kevin Mglej uniósł swoją żonę nad głowę, ta wysunęła jedną nogę i obracali się w rytm muzyki, tworząc iście filmowy obraz. Do tego przygaszone światła i niebieska poświata nadały wyjątkowego klimatu. Mamy nadzieję, że para zdecyduje się udostępnić w sieci nagranie z całej choreografii.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel i Kevin Mglej pokazali ślubne zdjęcie! Jak król i królowa